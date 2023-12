Le leak de GTA 5 révèle des projets abandonnés qui font rêver

De nombreux fans dévoués de GTA 5 se demandaient quand le jeu recevrait du contenu solo, et ceux qui ont fouillé dans les fichiers des récentes fuites de code source ont découvert une série de fichiers pour plusieurs DLC solo qui ont depuis été annulés.

À l’époque où GTA IV était une nouvelle entrée dans la série, le DLC solo était quelque chose que les développeurs étaient encore très intéressés à créer pour étendre l’histoire de leur jeu. Bien qu’il y ait encore des développeurs qui font cela, le modèle d’affaires de service en direct a largement pris le dessus, même dans l’espace du contenu axé sur l’histoire.

GTA IV a été un succès critique et commercial qui, à l’époque, n’avait presque pas d’égal dans l’industrie du jeu vidéo. Bien que GTA 5 aille par la suite le surpasser, les DLCs pour le quatrième volet, tels que The Ballad of Gay Tony et The Lost and the Damned, ont élevé le jeu à de nouveaux sommets.

De nombreux fans de longue date de la série espéraient qu’il y aurait du DLC solo proposé pour faire évoluer GTA 5 de la même manière, mais cela n’était pas prévu. Bien qu’il y ait eu du DLC en développement à un moment donné selon les fichiers divulgués dans le code source, ainsi qu’un jeu GTA Tokyo pour la PS2 qui a été abandonné.

La fuite du code source de GTA 5 révèle des fichiers de DLC solo

L’ampleur de ces DLC solo varie, mais les plus grands auraient vraiment fait sensation. Selon ce qui est contenu dans les fichiers, il aurait même pu y avoir une ville entièrement nouvelle.

Ou, enfin, elle n’aurait pas été nouvelle pour la franchise : à un moment donné, GTA 5 avait prévu de retourner à Liberty City, le cadre de GTA IV et de GTA Chinatown Wars.

Certains de ces DLC solo ont été convertis en contenu pour GTA Online, ce qui a du sens pour plusieurs raisons. Avec GTA Online étant un environnement en constante évolution dans lequel ils peuvent placer des microtransactions, il est logique qu’ils publient des mises à jour gratuites plutôt que des DLC nécessitant un paiement unique. Et, en plus de cela, cela permet aux joueurs de profiter de nouveau contenu avec leurs amis plutôt que de devoir se déconnecter de GTA Online pour en profiter.

Cependant, cela n’a pas empêché les fans de la série d’être déçus de la décision de ne publier aucun DLC solo. Rockstar a une longue histoire de narration forte, et une partie de cela est inévitablement perdue avec le contenu multijoueur. Non seulement cela, mais Liberty City est un endroit que les fans de longue date auraient été ravis de voir réimaginé.

De plus, il y avait quelques fichiers anciens pour ce qui semble être un jeu GTA Tokyo abandonné pour la PlayStation 2. Pour beaucoup, l’ère de la PS2 a été un âge d’or pour la franchise, avec des jeux dérivés comme Vice City et San Andreas qui sont encore chaleureusement rappelés à ce jour.

Il semble qu’il y ait eu un jeu GTA Tokyo prévu également dans cette gamme de dérivés, bien qu’il semble qu’il n’ait pas dépassé les premières étapes du développement.

Étant donné à quel point nous sommes éloignés de l’ère de la PS2, il est probable que ce jeu ne verra jamais le jour.