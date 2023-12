La fuite du code source de GTA 5 dévoile des aperçus secrets de GTA 6

Un autre développeur de jeux vidéo a subi une violation de sécurité, cette fois avec la fuite présumée du code source complet de GTA 5. De plus, les premiers examens des fichiers ont révélé qu’ils pourraient contenir des détails sur GTA 6 et Bully 2.

Rockstar a eu du mal avec les fuites et les pirates informatiques récemment. Entre la confirmation de GTA 6 bien plus tôt que prévu et les diverses fuites entourant le titre avant son annonce officielle, il a été difficile pour le développeur de garder ses projets secrets.

Maintenant, le code source complet de GTA 5 aurait été divulgué en ligne. Il semble que ce soit le code source de la version 2022 du jeu, ce qui signifie qu’il y a de bonnes chances qu’il soit lié au piratage de 2022 qui a initialement révélé le premier gameplay de GTA 6.

Selon ceux qui ont examiné les fichiers jusqu’à présent, il semble que des fichiers relatifs à GTA 6 et à un Bully 2 non encore annoncé soient contenus dans les profondeurs du code source.

Détails de GTA 6 et Bully 2 contenus dans la fuite de GTA 5

Selon GTA Focal, le code source a été initialement divulgué au public via un message Discord. Le message contenait un lien pour télécharger le code source de GTA 5, un lien qui a été rapidement retiré.

Cependant, ceux qui ont obtenu le lien l’ont déjà partagé via un lien de téléchargement sur Tor, alias The Onion Browser, un navigateur souvent utilisé pour envoyer des données de manière anonyme et directe sur le dark web. Il semble que les vannes soient ouvertes et qu’il sera difficile d’empêcher la diffusion du contenu de ce dossier plus qu’il ne l’a déjà été.

Il a depuis été confirmé que GTA 6 avait à un moment donné été surnommé “Project Americas”, quelque chose qui avait été rapporté par Bloomberg auparavant, et qu’un fichier relatif à Bully 2 était contenu dans ce dossier. D’autres détails sur les deux jeux restent à découvrir.

Toutes ces informations sont enfouies dans la quantité massive de données pour GTA 5 qui est prétendument contenue dans le code source, y compris les premières versions et les cartes du jeu, ainsi que du contenu coupé.

Rockstar n’a pas encore commenté cette fuite et le contenu du dossier qui circule, mais les fans des deux propriétés intellectuelles de Rockstar sont en effervescence, spéculant sur la possibilité d’obtenir enfin des nouvelles d’une franchise très appréciée.

Cependant, bien que l’idée que Bully 2 puisse arriver ait enthousiasmé de nombreux fans de Rockstar, il y a aussi de gros problèmes que le développeur devra surmonter si le code source du jeu a vraiment été rendu public, y compris, mais sans s’y limiter, des préoccupations de sécurité potentielles avec GTA Online.

