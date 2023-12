Un fan de GTA 6 stupéfait de trouver son sosie dans le trailer

Un fan de Grand Theft Auto 6 a été étonné de trouver ce qui semble être son double dans le jeu, dans la bande-annonce récemment révélée.

GTA 6 a complètement retourné Internet. Suite très attendue de Grand Theft Auto 5, le bébé de Rockstar s’est dévoilé dans une bande-annonce qui a explosé tous les records. Pour la première fois en dix ans, les joueurs ont pu découvrir les premières images du futur jeu.

Après avoir fuité en avance pour être finalement publié sur la chaîne YouTube officielle, le trailer a accumulé un nombre hallucinant de vues, dépassant très vite les 100 millions en très peu de temps. Les références à des vidéos virales, devenues iconiques, se sont enchaînées les unes après les autres : des alligators partout, du twerk sur des voitures… Bienvenue en Floride !

Mais pour un spectateur en particulier, le plus intéressant dans la bande-annonce n’avait rien à voir avec tous ces Easter eggs. En même temps, comment réagir quand on se reconnaît dans le jeu vidéo le plus attendu de 2025 ?

Un fan émerveillé après avoir découvert son sosie dans le premier trailer de GTA 6

C’est sur Reddit qu’un internaute s’est manifesté, se tenant à côté d’une vignette YouTube. Il faut reconnaître que la ressemblance est frappante entre le PNJ et lui-même. Des cheveux à la tenue, sans oubliant les dents en or ou les accessoires de mode, les similitudes sont nombreuses et évidentes.

“Ce mec-là n’est pas réel. Ils ont dit que c’était moi, les gars,” s’est exclamé l’internaute. “Le nouveau Grand Theft Auto 6. Il me ressemble ? Je pense qu’on a la même bouche. Jumeau ?“

Le personnage ne reste pas à l’écran très longtemps, mais dans une bande-annonce aussi monumentale, il y a forcément de quoi s’extasier à l’idée d’avoir été représenté d’une manière ou d’une autre.

Évidemment, les réponses n’ont pas tardé à faire remarquer que son look n’était peut-être pas si unique : “Vous pouvez trouver 10 gars en Floride qui lui ressemblent,” a fait remarquer quelqu’un. Ce à quoi un autre Redditor a ajouté : “10 ? Essaie plutôt 10 000.”

Le très attendu GTA 6 sortira courant 2025, et s’annonce déjà comme un véritable événement.

