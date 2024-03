Le nouveau trailer de Bad Boys 4 divise les fans

Le quatrième volet de la série de films Bad Boys, désormais intitulé Bad Boys : Ride or Die, vient de dévoiler sa première bande-annonce explosive, mais les fans sont déjà partagés.

Après le succès de Bad Boys for Life en 2020, Will Smith et Martin Lawrence reprennent leurs rôles de Mike et Marcus pour une nouvelle mission à Miami. Cette fois-ci, c’est le capitaine Howard, incarné par Joe Pantoliano, qui est accusé de corruption et de collaborer avec des cartels de drogue. C’est pourquoi notre duo de choc va enquêter, afin de découvrir « jusqu’où va cette m*rde ».

La bande-annonce est bourrée d’armes à feu, d’explosions et de clins d’œil aux films originaux, que ce soit Mike qui sprinte sur l’autoroute, l’abondance de Skittles, ou même le duo aux prises avec des rednecks armés jusqu’aux dents.

Et c’est justement ça : le quatrième film voit le retour des réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah, laissant ainsi de côté Michael Bay, le réalisateur des deux premiers volets de la saga, qui avait tout de même eu droit à une brève apparition dans le troisième opus lors d’un caméo. Une absence qui a justement été pointée du doigt par certains internautes, en témoigne les messages que l’on peut voir à ce sujet sur X (anciennement Twitter) :

“Il faut que Michael Bay revienne”

“Cela a l’air d’être mieux que le dernier. C’est marrant qu’ils essaient encore d’avoir le style de Michael Bay sans lui”

“Je dois dire que ces nouveaux réalisateurs sont assez bons pour copier le style de Bay mais Michael Bay restera toujours Michael Bay”

D’autres ont quant à eux été impressionnés par la bande-annonce, estimant qu’elle restait fidèle au style démesuré du célèbre réalisateur américain.

“Prenez mon argent maintenant. BAD BOYS II est l’un de mes films d’action préférés de tous les temps. Ça me rappelle la suite de Michael Bay”

“Sony a vraiment donné un budget à Arbi et Fallah cette fois-ci et maintenant ils embrassent le style de Michael Bay. Nous sommes tellement de retour”

“Cette nouvelle bande-annonce pour BAD BOYS RIDE OR DIE a ce feeling Michael Bay Jerry Bruckheimer qui a fait la franchise, à voir absolument”

Bad Boys : Ride or Die sortira en salle le 5 juin 2024. En attendant, découvrez notre liste des meilleurs films en streaming de ce mois-ci.