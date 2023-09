Gen V : le calendrier de sortie des épisodes de la série spin-off de The Boys

The Boys vient de lancer son tout nouveau spin-off diabolique : Gen V. Mais il y a une subtilité : la série n’est pas intégralement diffusée, les épisodes sortant à des dates bien précises. On vous dit tout du calendrier de la série de super-héros.

Être un superhéros pro c’est bien, mais encore faut-il avoir eu son diplôme. Dans le monde de The Boys, il existe en effet un parcours scolaire à suivre pour espérer avoir de bons débouchés. Évidemment, c’est Vought, l’agence américaine des Supes, qui gère le campus de l’Université Godolkin (abrégée en God U).

La nouvelle série suit principalement Marie (Jaz Sinclair), une manipulatrice de sang qui se retrouve rapidement dépassée par la violence de la vie universitaire. Lorsqu’elle se positionne soudain en tête du classement du campus, elle se retrouve également mêlée à un complot plus large qui se cache sous le vernis de l’école.

Les trois premiers épisodes sont sortis le 29 septembre 2023, mais ils sont loin de clore la série. Jusqu’à quand faudra-t-il attendre pour retrouver les héros (et vilains) en devenir de Gen V ?

Combien y a-t-il d’épisodes de Gen V ?

En tout, c’est huit épisodes de Gen V qui nous entraîneront dans cet univers gore et déjanté. Comme c’est généralement le cas avec la série originale The Boys, et contrairement à des stratégies plus habituelles chez ses concurrents, Prime Video a décidé de mettre en ligne le spin-off en plusieurs fois.

Quel est le calendrier de sortie du spin-off de The Boys ?

Les trois premiers épisodes sont donc sortis le 29 septembre, offrant déjà trois heures de contenus aux spectateurs. Ces derniers devront ensuite prendre leur mal en patience pour accéder à la suite des aventures des étudiants. Car les prochains chapitres sortiront à raison d’un par semaine selon le calendrier déjà défini :

Épisode 1 : 29 septembre

Épisode 2 : 29 septembre

Épisode 3 : 29 septembre

Épisode 4 : 6 octobre

Épisode 5 : 13 octobre

Épisode 6 : 20 octobre

Épisode 7 : 27 octobre

Épisode 8 : 3 novembre

Pour ce qui est de l’heure de sortie des épisodes, les Supes seront matinaux cette année : rendez-vous donc à 2h du matin sur Prime Video, la plateforme de streaming d’Amazon.