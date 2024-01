Disney perd son titre de studio le plus rentable pour la première fois depuis 2015

Disney a été détrôné en tant que studio le plus rentable pour 2023 : c’est la première fois qu’il rate le titre en huit ans.

Dans le monde du divertissement, la marque Disney est l’une des plus prospères et les plus étendues au monde. En plus du contenu habituel estampillé aux couleurs du studio, la société détient désormais les droits de franchises telles que Star Wars et Marvel.

De ce fait, Disney a souvent été un colosse au box-office mondial, dominant les classements en tant que studio le plus rentable pendant près de 10 ans.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pourtant, pour la première fois depuis 2015, le studio n’a pas réussi à terminer l’année 2023 à la première place en termes de rentabilité, perdant face à Universal Studios. Des statistiques qui ont été révélées dans un nouvel article de Variety.

Disney cède sa place de studio le plus rentable en 2023

Les projets de Disney pour 2023, incluant des films tels que Les Gardiens de la Galaxie 3, Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, La Petite Sirène, et bien d’autres, n’ont pas manqué d’impacter significativement le box-office.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

2022 lucasfilm ltd

Néanmoins, la société a été critiquée ces dernières années pour la qualité jugée insuffisante de ses films, selon les fans. Et si la plupart des films sortis auront été rentables, assurant le remboursement de leur budget à plus ou moins long terme, la déception du public ne les a pas aidés à sortir des clous et surpasser l’adversité : les succès majeurs du box-office se sont faits rares cette année, malgré la sortie de très grosses productions.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

De son côté, l’année 2023 pour Universal a été plus que fructueuse, notamment grâce à des films tels que Super Mario Bros, ainsi qu’Oppenheimer. Deux projets qui ont rapporté, ensemble, 4,9 milliards de dollars.

Évidemment, Disney n’est pas non plus en chute libre : ne pas être le premier ne signifie pas non plus obtenir la dernière place, et le studio a déjà de quoi rebondir. De gros films devraient marquer 2024, tels que Deadpool 3 ou le remake de Blanche-Neige.

De là à savoir si la formule habituelle des super-héros et autres remakes de classiques du studio suffira à reconquérir son trône, il faudra attendre encore un peu.

L’article continue après la publicité