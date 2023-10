Minecraft 1.21 a été annoncé avec plusieurs nouvelles fonctionnalités, propulsant la popularité du jeu vers de nouveaux sommets. Déjà un incontournable depuis plus d’une décennie, Minecraft peut toujours se targuer d’un nombre colossal de joueurs actifs. Mais alors combien de personnes jouent régulièrement à ce jeu en 2023 ? On vous dit tout.

Même si Minecraft ne propose pas une histoire ou des personnages attachants, le jeu vous offre une quête à suivre, un vaste monde à explorer et à survivre. Vous pouvez créer, construire et fabriquer toutes sortes d’objets comme des épées, des potions, des flèches et des armures, sans oublier la possibilité de rencontrer des animaux et d’autres créatures ou encore de partir en expédition minière dans ce jeu bac à sable.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’objectif final, c’est de vaincre le Dragon de l’End, mais vous êtes libre de l’ignorer et de profiter du jeu comme bon vous semble. Jouez seul ou avec des amis, en mode créatif ou survie, avec ou sans mods, le choix est vôtre.

Mais alors combien de personnes jouent à Minecraft en 2023 ?

Mojang / Microsoft Minecraft est le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps.

Nombre de joueurs mensuels et actifs sur Minecraft en 2023

Selon activeplayer.io, plus de 168 millions de personnes ont joué à Minecraft tout au long du mois de septembre 2023. De plus, le nombre de joueurs a régulièrement augmenté ces 30 derniers jours pour atteindre les 174 millions et tout indique que cette tendance n’est pas près de s’arrêter.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En résumé, plus de 174 millions de joueurs se sont connectés à Minecraft au cours des 30 derniers jours, avec un pic de 11,6 millions de joueurs connectés simultanément.

L’une des raisons majeures derrière cette popularité phénoménale, c’est la régularité des mises à jour. À chaque update, les développeurs ajoutent de nouveaux mobs, blocs, biomes et mécaniques de jeu qui continuent d’attirer de nouveaux joueurs tout en fidélisant les vétérans.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur le nombre de joueurs sur Minecraft en 2023. Une chose est sûre, le phénomène Minecraft n’a pas fini de nous surprendre !

L’article continue après la publicité