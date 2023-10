Homelander contre Omni-Man : l’auteur d’Invincible sait qui gagnerait

Homelander vs Omni-Man : le duel de super-vilains de la décennie ou juste une fourmi écrasée sous une botte ? Alors que les fans sont toujours à couteaux tirés sur la question, le créateur d’Invincible a déjà donné son avis.

Mortal Kombat 1 a soufflé sur des braises en présentant ses nouveaux personnages cet été. Ils portent des capes, des collants, et ils aiment cogner dur en déblatérant des phrases sur le bien et le mal : les super-héros (ou super-vilains) de The Boys et Invincible vont avoir l’occasion d’échanger des coups en jeux vidéo.

Dès lors, joueurs comme spectateurs ont jubilé. La fameuse question de qui gagnerait vraiment entre Homelander et Omni-Man a recommencé à tourmenter les foules. Et il semblerait qu’un des créateurs ait décidé de donner son avis.

Qui sont Homelander et Omni-Man ?

Les personnages sont nés dans des comics, avant d’être adaptés sur nos écrans par Amazon Prime Video : Homelander est tiré de The Boys de Garth Ennis (également co-créateur de Hitman), Omni-Man a vu le jour dans Invincible de Robert Kirkman (également papa de The Walking Dead).

Le premier est le leader terrifiant des Sept, à la botte de l’organisation pernicieuse Vought. Doté d’une force gigantesque, d’une vision laser et de la capacité de voler, il a tout pour l’emporter face à ses adversaires, qu’ils soient bons ou mauvais. À noter que pour Homelander, quiconque ne l’adule pas est automatiquement considéré comme mauvais.

Le second porte bien son nom : Omni-Man est probablement l’être le plus puissant sur Terre, profitant de pouvoirs un brin similaires, rajoutant au passage une invulnérabilité et une longévité lui permettant de vivre plusieurs siècles (et une moustache de daron). Tous deux s’inspirent du mythe de Superman, le détournant pour voir ce qui pourrait advenir si le grand héros de DC Comics était en réalité un super-vilain. Alors qui de ces deux monstres pourrait l’emporter dans un duel ? Pour Robert Kirkman, auteur d’Invincible, le verdict est clair.

L’auteur d’Invincible a un avis tranché sur le combat d’Homelander contre Omni-Man

Selon Kirkman, Omni-Man “mettrait une raclée” à Homelander dans un combat. Dans une vidéo partagée sur la chaîne Youtube de Skybound, l’auteur s’est assis avec les dessinateurs d‘Invincible, Cory Walker et Ryan Ottley, pour s’amuser à opposer le héros éponyme (et fils d’Omni-Man) à d’autres personnages de l’univers des comics.

Inévitablement, Homelander est venu dans la conversation. Ottley a alors révélé qu’il avait déjà dessiné un combat entre Homelander et Omni-Man. Et ce dernier “l’a déchiré en deux avant de lui arracher la tête.”

Kirkman a alors déclaré avoir parlé à Seth Rogen et Evan Goldberg (showrunners de la série The Boys) d’un combat hypothétique entre les deux personnages, et ils auraient “reconnu que Homelander est nettement moins puissant qu’Omni-Man, et que ce dernier écraserait facilement Homelander.”

Les fans aussi ont leur avis sur le combat entre Homelander et Omni-Man

Sur les réseaux sociaux, les fans sont généralement du même avis. Qu’ils soient lecteurs ou spectateurs, les afficionados de The Boys et d’Invincible penchent majoritairement en faveur d’Omni-Man.

“Homelander est un gros poisson dans un petit étang, tandis qu’Omni-Man vient d’une société de guerriers, Omni-Man gagne haut la main“

“Omni-Man, sans difficulté. Jusqu’à présent, nous avons vu Homelander intimider des super-héros plus faibles avec des attaques surprises et avoir besoin d’une équipe pour combattre une seule personne, tandis qu’Omni-Man a affronté des groupes puissants ou des planètes entières et a survécu.“

Et pour enfoncer le dernier clou du cercueil d’Homelander, il y a la vidéo Youtube de Death Battle, dans laquelle la chaîne s’est amusée à imaginer la bagarre entre les deux grands vilains. Du sang, une mâchoire brisée et Homelander qui déguste (littéralement), le duel n’aura pas longtemps été très égal.

D’autres tiennent toutefois à rappeler que la force pure ne fait pas tout le sel d’une bagarre. Homelander est peut-être moins puissant à armes égales qu’Omni-Man, mais il a de son côté une fourberie qui lui a permis de faire trembler de nombreux spectateurs et lecteurs de The Boys.

“Je dirais Omni-Man, mais Homelander va se battre de manière déloyale, donc Homelander”

En attendant de pouvoir assister à un combat entre les deux vilains dans Mortal Kombat, il est toujours possible de se tourner vers les séries adaptant les comics. Invincible aura bientôt droit à sa saison 2, tandis que l’univers de The Boys profite depuis le 29 septembre 2023 d’une série spin-off, Gen V, dans laquelle apparaissent certains personnages emblématiques.

