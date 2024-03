Oscars 2024 : Où voir les films gagnants ? Sont-ils en streaming ?

La 96e cérémonie des Oscars a été riche en émotions, mais a surtout présenté de nombreux excellents films de l’année 2023. Mais comment voir Oppenheimer, Pauvres Créatures ou encore Anatomie d’une chute si vous les avez manqués au cinéma ?

La 96e cérémonie des Oscars a clos en beauté l’année 2023 dans le monde du cinéma, récompensant les meilleures créations qui nous auront fait vibrer dans les salles obscures. Si Oppenheimer a raflé de nombreuses statuettes, le film de Christopher Nolan en aura tout de même laissé quelques-unes pour les autres.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La France n’est pas non plus repartie les mains vides, Anatomie d’une chute ayant remporté l’Oscar du Meilleur scénario original. Autre grand gagnant de cette année, Pauvres Créatures de Yorgos Lanthimos a ramené quatre statuettes à son équipe, dont celle de la Meilleure actrice pour Emma Stone.

La cérémonie est le meilleur moyen de sacrer les meilleures productions de l’année, mais les spectateurs peuvent en avoir manqué quelques-uns. Comment voir Oppenheimer, Anatomie d’une chute, mais aussi Pauvres Créatures, American Fiction ou encore La Zone d’intérêt ? Ces longs-métrages sont-ils en streaming ? Voici la liste des lauréats aux Oscars, et comment les voir en France.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ce n’est pas une nouveauté : les Oscars 2024 récompensent les films de l’année passée – et ceux qui débordent un peu -, soit en 2023. Mais en France, il faut composer avec plusieurs détails avant de retrouver les longs-métrages en streaming.

D’abord les accords entre diffuseurs et plateformes de VOD et streaming. Mais surtout, il faut respecter la sacro-sainte chronologie des médias. Souvent vue comme un frein à la diffusion en streaming, cette hiérarchisation sert en réalité à soutenir le cinéma en France, et confère aux productions de l’Hexagone une force non négligeable pour mieux rayonner dans le pays comme à l’internationale. Malheureusement, cela inclut une attente non négociable avant de mettre la main sur les films, une fois leur parcours en salles terminé.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il existe différentes façons d’accéder à du contenu cinématographiques. La VOD (vidéo à la demande) permet de louer ou acheter en format dématérialisé un film. Le format physique consiste en l’achat de Blu-Ray ou DVD. Enfin, il reste le streaming, soit la diffusion sur une plateforme nécessitant un abonnement. Dernier détail : certaines créations sont accessibles gratuitement sur YouTube !

Liste des lauréats des Oscars 2024 et leur accessibilité

UNIVERSAL PICTURES

Oppenheimer : Meilleur film, meilleure réalisation, meilleur acteur (Cillian Murphy), meilleur acteur dans un second rôle (Robert Downey Jr), meilleur montage, meilleure musique originale, meilleure photographie

Le film de Christopher Nolan n’est pas diffusé en streaming en France. Toutefois, il l’est en VOD, soit à la location ou à l’achat en dématérialisé. Il peut également être acquis en format physique (Blu-Ray, DVD).

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pauvres Créatures : Meilleure actrice (Emma Stone), meilleurs maquillages et coiffures, meilleurs costumes, meilleure direction artistique

Disponible en VOD et format physique (Blu-Ray, DVD)

La Zone d’intérêt : meilleur film international, meilleur son

Pas encore disponible en France : sa sortie en salles est encore trop récente.

Anatomie d’une chute : Meilleur scénario original

Disponible en streaming sur Canal+, en VOD ou en format physique (Blu-Ray, DVD)

American Fiction : meilleure adaptation

Disponible en streaming sur Prime Video

Le Garçon et le Héron : meilleur film d’animation

Pas encore disponible en France : sa sortie en salles est encore trop récente.

Winter Break (The Holdovers) : Meilleure actrice dans un second rôle (Da’Vine Joy Randolph)

Disponible en format physique (Blu-Ray, DVD)

20 Days in Mariupol : Meilleur film documentaire

Pas encore de date de sortie en France

Godzilla Minus One : meilleurs effets spéciaux

Pas encore disponible en format physique ou streaming en France : la Toho, production du film, n’a pas encore fait de mise à jour sur sa diffusion internationale après les sorties exceptionnelles en salles.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Barbie : meilleure chanson originale

Disponible en streaming sur Canal+, en VOD ou en format physique (Blu-Ray, DVD)

La Merveilleuse Histoire d’Henry Sugar : meilleur court-métrage de fiction

Disponible en streaming sur Netflix

The Last Repair Shop : meilleur court-métrage documentaire

Disponible sur YouTube en VO

War is Over! : meilleur court-métrage d’animation

Indisponible en France lors de l’écriture de cet article.

Si les lauréats de cette année ont brillé, certains nommés sont malheureusement restés dans l’ombre. Mais ils méritent tout de même d’être vus, notamment les concurrents à l’Oscar du Meilleur film.

Vous pourrez ainsi retrouver Past Lives – nos vies d’avant de Celine Song au format physique, tout comme Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese qui est également accessible en VOD. Quant à Maestro de Bradley Cooper, il faudra vous rendre directement sur Netflix.

L’article continue après la publicité