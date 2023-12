Le casting de Rebel Moon explique pourquoi Zack Snyder divise autant

Rebel Moon, l’épopée spatiale de Zack Snyder, s’apprête à atterrir dans le catalogue Netflix. Et déjà, la tempête gronde parmi les spectateurs. Qu’est-ce qui divise autant chez le réalisateur de Justice League ?

Quand il est question de Zack Snyder, les avis sont généralement bien tranchés : soit on aime, soit on n’aime pas. Après Dawn of the Dead qui l’avait propulsé dans les rangs des talents les plus prometteurs, le travail du cinéaste n’a plus jamais vraiment fait l’unanimité.

Il est pourtant l’un des réalisateurs les plus reconnaissables de l’époque, ajoutant toujours une patte si particulière à son image, du cadre au montage. Une abondance dans les visuels qui a un prix : les critiques sont souvent féroces, en bien comme en mal. Si bien qu’on pourrait aisément le considérer comme le cinéaste le plus clivant de ces deux dernières décennies.

Rebel Moon, sa vision de longue date d’un space opera à la sauce Star Wars, pourrait bien être l’équivalent du nirvana pour ses fidèles. Pourtant, l’idée qu’on ait laissé beaucoup de libertés à l’auteur pourrait bien ne pas plaire à tout le monde.

Le casting de Rebel Moon donne son avis sur la division des spectateurs à propos de Zack Snyder

Dans une interview avec Dexerto.uk, le casting de Rebel Moon a tenté d’expliquer les avis partagés sur Snyder.

Sur le sujet, l’acteur Staz Nair a déclaré : “Je pense que Zack a une esthétique très forte… […] Certaines personnes veulent que tout soit guidé par la narration et les archétypes. Mais ce qui est merveilleux dans ce film en particulier, c’est qu’il est un mariage parfait entre ce que les gens aiment visuellement chez Zack et aussi une plongée plus profonde dans son autonomie pour créer des personnages et des histoires axées sur les protagonistes, étant donné qu’il est à la fois le cinéaste, le scénariste et le réalisateur.”

Djimon Hounsou se dit d’accord avec ces propos, ajoutant : “Il y a ici plus de Zack que vous ne le verrez jamais dans aucun de ses films précédents.”

Pour Sofia Boutella, rôle principal dans le long-métrage, il n’y a qu’une vraie explication valable… Zack Snyder divise parce qu’il est talentueux, et que le talent provoque des émotions chez des gens : “Je ne sais pas pourquoi il est si clivant. Je veux dire, le simple fait qu’il crée une telle énergie chez les gens, d’une manière aussi extrême, ce n’est qu’une preuve de la quantité de travail qu’il met en œuvre.”

L’interprète de Kora dans Rebel Moon : Enfant du Feu, a également précisé : “Il crée clairement un environnement et il fait vraiment ressentir quelque chose aux gens. Et c’est le rôle d’un réalisateur, que les gens l’apprécient ou non. Le simple fait qu’il soit critiqué signifie qu’il fait ce qu’il faut… En vrai, il est tellement passionné, il aime vraiment ce qu’il fait.”

Rebel Moon sera disponible sur Netflix le 22 décembre en France.