Quand sort la Partie 2 de Rebel Moon de Zack Snyder sur Netflix ?

Rebel Moon : Partie 2 – L’Entailleuse offrira une conclusion à l’épopée de science-fiction de Zack Snyder sur Netflix. Mais quand ce deuxième film sera-t-il disponible ?

Après la planète Krypton, direction les lunes rebelles ! Le nouveau bébé de Zack Snyder est sorti sur Netflix, mais son aventure est loin d’être terminée. En effet, Rebel Moon se pense comme un diptyque, reprenant de nombreux codes du space opera à la sauce Snyder, et Enfant du feu n’est en réalité qu’une première partie.

Kora et ses compagnons sont loin d’avoir fini de jouer les rebelles face à l’Imperium, et pour découvrir nos mercenaires justiciers des étoiles, il faudra attendre la partie 2, L’Entailleuse. Mais quand ce deuxième volet sortira-t-il ? On vous dit tout ce qu’on sait.

Rebel Moon : Partie 2 – L’Entailleuse sera diffusé sur Netflix dès le 19 avril 2024.

Le délai est serré pour la suite, et l’attente ne sera donc pas trop longue. Et c’est voulu : la plateforme de streaming a permis la production des deux films en même temps, Zack Snyder se disant prêt à rester enfermé dans la salle de montage jusqu’au bout, y compris pendant les vacances de Noël.

Les titres estampillés Netflix ne sont généralement pas sujets aux retards de la même manière que les sorties en salle. Pas d’inquiétude, donc : la suite devrait normalement arriver l’année prochaine sans qu’un coup dur vienne tout chambouler.

Pourquoi y a-t-il deux parties de Rebel Moon sur Netflix ?

Le choix de faire deux films plutôt qu’une série a déjà été expliqué par Zack Snyder, notamment au micro de Total Film : “La vérité est que le premier film est une mise en place pour le deuxième film. La fin crée un suspense intense, qui vous lance dans L’Entailleuse.“

Quant à la signification du titre de cette partie 2, “L’Entailleuse” est le surnom de Kora, du moins parmi les membres de l’Imperium. “C’est également lié à sa relation avec la Princesse Issa“, a teasé Snyder à Empire.

“Le deuxième film sera un vrai film de guerre. Au début, on récolte les cultures, on apprend un tas de choses sur le village, on répond en quelque sorte à la question « Pourquoi on se bat ». On prend le temps pour développer les relations. Et la suite, c’est la grande bataille. Ce sera vraiment amusant.“

Rendez-vous donc en avril 2024 pour découvrir Rebel Moon : Partie 2 – L’Entailleuse… mais pour les plus impatients, la Snyder’s cut de la première partie devrait sortir avant…