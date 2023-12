Reacher : Quel roman est adapté dans la saison 2 de la série sur Amazon ?

La série Reacher est connue pour adapter fidèlement sa source. Mais de quel livre de Jack Reacher la saison 2 de la série Amazon est-elle inspirée ?

Le choix est large lorsqu’on veut porter les aventures de l’ancien militaire sur petit ou grand écran. L’auteur britannique James Dover Grant a écrit 28 romans estampillés Jack Reacher, sous son pseudonyme Lee Child. Et un 29e est même prévu pour octobre 2024 !

La saison 1 de Reacher a adapté Du Fond de l’Abîme (ou Killing Floor dans sa version anglophone), publié en 1997. C’était un point de départ logique pour la série d’action criminelle, puisqu’il s’agissait de la toute première histoire de Jack Reacher écrite par Lee Child.

En revanche, les films Jack Reacher de Tom Cruise – qui se déroulent dans une continuité séparée de la série en streaming – sont inspirés respectivement de Folie Furieuse (ou One Shot) de 2005, et de Never Go Back : Retour Interdit de 2013.

Quel livre de Jack Reacher la saison 2 adapte-t-elle pour Amazon ?

La saison 2 de Reacher est basée sur La Faute à Pas de Chance, le 11ème livre de Lee Child dans la série de romans Jack Reacher.

Si la série avait suivi l’ordre de publication des livres, la saison 2 aurait adapté Les Caves de la Maison Blanche (Die Trying) de 1998.

Cela dit, bien que la deuxième saison de Reacher s’écarte de la chronologie de l’œuvre de Lee Child, elle reste largement fidèle à La Faute à Pas de Chance. Comme dans le livre, la saison 2 montre Jack essayer de résoudre le meurtre de l’un de ses anciens camarades de l’armée, Calvin Franz (Luke Bilyk).

Le dernier lot d’épisodes de Reacher suit également l’exemple du roman en ramenant Frances Neagley, interprétée par Maria Sten. En effet, c’est elle qui sollicite l’aide de Jack pour remettre en route la saison 2, comme elle le fait dans le tome original de Lee Child.

La deuxième saison de Reacher écarte un personnage clé

Un autre chevauchement majeur entre la saison 2 de Reacher et La Faute à Pas de Chance est l’absence de Roscoe Conklin. Alors que Roscoe joue un rôle de soutien clé dans la première saison, elle ne revient pas dans la seconde, reflétant ainsi le canon établi par Child.

Willa Fitzgerald, qui a interprété Roscoe dans la saison 1, a abordé son départ de la série avant la sortie de la saison 2, clarifiant qu’elle soutenait la décision. “Je pense que c’est une excellente opportunité de pouvoir raconter une histoire complète et nette, puis de pouvoir s’en éloigner,” a-t-elle déclaré auprès de Digital Spy.

Les deux saisons de Reacher sont disponibles sur Amazon Prime Video.