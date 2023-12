Reacher saison 2 : Calendrier de sortie des épisodes

Amazon Prime Video ramène le célèbre nomade et expert du combat militaire Jack Reacher pour la saison 2 de Reacher. Et nous, on vous donne le calendrier de sortie des épisodes de la série.

Alan Ritchson est de retour et plus imposant que jamais pour son retour dans la saison 2 de Reacher. L’acteur était devenu le chouchou des fans après son interprétation du personnage du livre de Lee Child. Il avait pourtant un challenger sérieux, en la personne de Tom Cruise, mais la saison 1 a suffi à prouver que le treillis lui allait comme un gant. Forcément, la saison 2 ne pouvait plus se passer de sa star.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cette fois, la nouvelle saison adapte le 11ème livre de Lee Child et confronte Reacher à son passé militaire. Dans une nouvelle ville, il apprend que des membres de son ancienne équipe secrète sont assassinés. Pour quelle raison ? Il est déterminé à le découvrir avec l’aide de quelques anciens amis.

La saison 2 de Reacher promet plus de combats au corps-à-corps, de l’humour bien caractéristique du personnage… et plein d’explosions ! Et si vous n’en pouvez plus d’attendre, on vous présente le calendrier officiel de sortie des épisodes de la série.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Combien d’épisodes compte la saison 2 de Reacher ?

La nouvelle saison aura un total de huit épisodes au compteur.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

amazon studios

Comme la précédente, la saison 2 aura elle aussi droit à huit épisodes. Et cette fois, les fans auront droit à un premier tir groupé, car les trois premiers épisodes seront diffusés ensemble, dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 décembre (à 1h du matin). En tout, les épisodes durent tous un peu moins d’une heure.

Calendrier de sortie de la saison 2 de Reacher

Vous pouvez trouver ci-dessous le calendrier de sortie de la saison 2 de Reacher, disponible sur Amazon Prime Video :

Épisodes 1 à 3 : 15 décembre 2023

Épisode 4 : 22 décembre 2023

Épisode 5 : 29 décembre 2023

Épisode 6 : 5 janvier 2024

Épisode 7 : 12 janvier 2024

Épisode 8 : 19 janvier 2024

Et pour les plus pressés, il va falloir résister face à la fatigue : les premiers épisodes sortiront sur Prime Video à 1h du matin en France.

L’article continue après la publicité