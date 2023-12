Reacher saison 2 : Qui sont les personnages et leurs acteurs ?

Alors qu’Alan Ritchson reprend son rôle de Jack Reacher dans la saison 2, les spectateurs attendent à la fois de nouveaux visages et des visages familiers – voici la liste des membres de la distribution et de leurs personnages respectifs.

La première saison de Reacher nous a montré le protagoniste de la série quitter Margrave et tout ce qu’il a fait pour aider la petite ville. Il laisse surtout derrière lui son amour, Roscoe Conklin (Willa Fitzgerald).

Le nomade brut et tout en muscles part alors pour une autre aventure à travers le pays, cherchant un endroit où sa présence sera nécessaire. La saison 2 de Reacher ramènera certains personnages familiers tout en en incluant de nouveaux, puisqu’elle adaptera le onzième livre de Lee Child.

Les fans auront aussi le bonheur de revoir une célèbre star de Terminator, qui a rejoint la série en tant qu’ennemi redoutable de Jack. Alors que ce dernier enquête sur les meurtres de son ancienne équipe d’investigation, il croise la route de nombreuses personnes. Voici les principaux acteurs et personnages à reconnaître lors de la première de décembre.

Alan Ritchson : Jack Reacher

De retour dans son rôle principal dans la saison 2 de Reacher, Alan Ritchson incarne Jack Reacher – un expert en combat et armes, doté d’un bon sens du sarcasme.

amazon studios

L’ancien enquêteur de la police militaire est forcé d’abandonner son style de vie de vagabond une fois de plus, mais pour une raison bien personnelle. Il reçoit en effet un message crypté indiquant que son ancienne unité de l’armée américaine, la 110e MP, est en train d’être décimée. Il rassemble certains de ses anciens camarades pour trouver des réponses et le responsable.

Alan Ritchson est connu parmi certains fans pour son premier rôle comique dans Blue Mountain State dans le rôle de Thad Castle, ou encore son passage en tant qu’Aquaman dans Smallville. Il a également joué Hank Hall / Hawk dans la série Titans sur HBO Max.

Maria Sten : Frances Neagley

Maria Sten est une habituée de la distribution de Reacher, ayant fait ses débuts dans la saison 1 en tant que Frances Neagley, une ancienne amie de Jack douée en collecte de renseignements.

amazon studios

Neagley revient pour aider Jack car l’affaire lui tient également à cœur, ayant servi dans l’armée sous ses ordres dans l’unité 110. Elle est d’une grande aide pour l’ancien militaire en tant que détective privée, après avoir quitté l’armée.

D’une loyauté à toute épreuve, Neagley rejoint l’équipe de Reacher après avoir également appris la vérité sur leur ancienne division. Ensemble, ils partent à la chasse aux réponses et enquêtent sur la personne tirant les ficelles derrière les meurtres.

En plus d’être actrice, Maria Sten a fait carrière dans les concours de beauté, ayant été Miss Danemark Univers 2008. Parmi ses rôles connus, elle a joué Jillian dans Channel Zero : The Dream Door et Liz dans Swamp Thing.

Robert Patrick : Shane Langston

Petit nouveau de la distribution, l’acteur de Terminator, Robert Patrick, incarne Shane Langston. L’acteur a repris le rôle de Rory Cochrane, qui s’est retiré de la série dès le début.

amazon studios

Son personnage, Shane Langston, est un ancien détective de la NYPD, devenu chef de la sécurité pour un entrepreneur privé. D’après la bande-annonce de la saison 2 de Reacher, Langston pourrait être un adversaire redoutable pour Jack et les autres. Est-il derrière les meurtres ? Ou quelqu’un lui donne-t-il des ordres ?

Les premiers épisodes de la saison 2 de Reacher ont prouvé que Langston est plus qu’impliqué dans les meurtres de la 110e et qu’il travaille dans l’ombre pour garder les choses sous silence.

Ferdinand Kingsley : A.M.

La saison 2 de Reacher présentera des antagonistes encore plus compétents, notamment avec Ferdinand Kingsley dans le rôle de A.M.

amazon studios

Pour la deuxième saison, A.M. est connu de la Sécurité Intérieure comme un “fantôme”. Opérant sous divers pseudonymes, il est difficile à cibler et son objectif à lui, c’est l’argent. C’est un mercenaire et trafiquant d’armes pour terroristes : ses services vont au plus offrant. Dans la saison 2 de Reacher, A.M. apparaît comme un homme bien habillé, ordinaire, qui aime raconter des histoires aux enfants. En réalité, il est l’intermédiaire de transactions lucratives et totalement illégales.

Kingsley est surtout connu pour son rôle de Hamza Bey dans le film Dracula Untold et de M. Francatelli dans la série britannique Victoria. Son rôle le plus récent et qui a fortement contribué à le faire connaître du grand public, est celui de Hob Gadling dans The Sandman sur Netflix.

Serinda Swan : Karla Dixon

Serinda Swan a été choisie pour jouer un autre ancien coéquipier de Jack, Karla Dixon, dans la saison 2 de Reacher.

amazon studios

Comme Neagley, Dixon a servi dans l’unité des enquêteurs spéciaux de l’armée. Elle est également une détective privée particulièrement compétente en combat et en calcul. Elle partage son amour pour les mathématiques avec Reacher. Ne vous fiez pas à son apparence, elle peut mettre à terre n’importe qui, quelle que soit sa taille. Elle rejoint les autres dans leur quête pour venger leurs camarades tombés.

En 2009, l’actrice Serinda Swan a joué les guests en tant que Zatanna Zatara dans Smallville. Elle a ensuite eu le rôle principal dans Breakout Kings, suivi par son interprétation de Paige Arkin dans Graceland.

Shaun Sipos : David O’Donnell

Rejoignant l’équipe et la saison 2 de Reacher, l’acteur Shaun Sipos incarne David O’Donnell. Lui aussi a servi sous les ordres de Jack dans la 110e unité d’investigations spéciales.

amazon studios

Contrairement à ses compagnons, David est nettement différent et perçu comme un employé de bureau ordinaire. Dans la bande-annonce de la saison 2 de Reacher, Jack plaisante en disant que les choses sont toujours les mêmes : il fait le travail physique pendant que David regarde. Dans le livre de Lee Child, il est décrit comme “grand, blond, beau, comme un courtier en bourse.“

L’acteur canadien est connu pour ses rôles dans Complete Savages, Eric Daniels dans Life Unexpected, et David Breck dans la série Melrose Place. Mais les fans inconditionnels de Vampire Diaries se souviendront de lui en tant qu’Aaron Whitmore dans la cinquième saison.

Domenick Lombardozzi : Gaitano “Guy” Russo

amazon studios

Bien qu’il fasse partie du casting secondaire, le personnage de Guy Russo mérite d’être ajouté à la liste. Dans la saison 2 de Reacher, il joue un rôle clé pour Jack et son équipe alors qu’ils mènent leur enquête en contournant les autorités. C’est un détective de la NYPD qui suit de près le héros, pensant que son équipe et lui sont mal intentionnés. Il réalise bientôt cependant qu’il a tout à gagner à travailler avec Jack pour résoudre les meurtres.

Domenick Lombardozzi est probablement bien connu des fans pour ses divers rôles sur le petit et le grand écran. Il a déjà joué des rôles de policier autoritaire ou tout l’opposé. Dans The Wire, il jouait Herc et est connu pour ses rôles dans Tulsa King, Entourage, A Bronx Tale et The Irishmen. Il est également apparu dans Boardwalk Empire, Rosewood et Donovan.

Shannon Kook : Tony Swan

amazon studios

La saison 2 de Reacher plonge dans le passé de Jack avec la 110ème et son lien avec leur affaire actuelle. Au cœur de l’enquête se trouve l’un de leurs coéquipiers, Tony Swan. Selon la vision de Reacher de son équipe, il les voit tous comme des soldats et des personnes intègres en général. Mais la loyauté de Swan commence à vaciller vers la fin du troisième épisode alors qu’ils enquêtent plus profondément sur Langston.

Kook est remarquable pour certains de ses travaux, y compris Degrassi : The Next Generation, Carmilla, Shadowhunters, et Les 100. Les fans d’horreur le reconnaîtront pour son rôle de Drew Thomas dans l’univers de The Conjuring.

La saison 2 de Reacher est disponible sur Amazon Prime Video.