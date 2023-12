Reacher Saison 2 : Quel âge a Jack Reacher dans la série Amazon et les livres ?

La saison 2 de Reacher semble ne pas préciser l’âge exact de Jack, mais il est évident qu’il n’est plus tout à fait un jeune homme. Alors, quel âge a le gigantesque héros inventé par le romancier Lee Child ?

C’est une question légitime, étant donné que la stature musclée et très en forme de Jack Reacher rend difficile l’estimation de son âge. Personne ne paraît vraiment vieux avec des biceps aussi énormes !

Pourtant, même les fans savent que le personnage de la série sur Amazon ne peut pas être trop jeune, étant donné que la série fait souvent référence à son long passé militaire. Après tout, on n’atteint pas le grade de major avant un certain âge.

On peut aussi compter sur les événements canon des romans originaux pour essayer de compter le nombre d’anniversaires que Jack a (ou plus probablement, n’a pas) célébrés. Alors, quel âge a-t-il ?

Quel âge a Jack Reacher dans la série Amazon et les livres ?

Jack Reacher a 39 ans dans la saison 2 de Reacher sur Amazon Prime Video.

Les livres de Lee Child et la série Amazon Prime Video nous font savoir qu’il a quitté l’armée à 36 ans, et qu’il en a 37 lorsqu’il arrive à Margrave, en Géorgie, dans la première saison. Les dialogues du premier épisode de la saison 2, “DAB”, confirment que plus de deux ans se sont écoulés depuis lors, ce qui fait grimper l’âge de Reacher à la barre des 39 ans.

Il convient de noter que cet aspect de la saison 2 de Reacher diffère de son matériel source, La Faute à pas de chance, où le grand gaillard est un peu plus âgé. C’est parce qu’il s’agit en réalité du 11ème livre de Reacher, qui se déroule bien plus tard dans la chronologie interne de la série.

Néanmoins, maintenir Jack aux portes de la quarantaine a du sens dans la chronologie de la série et reflète également l’âge réel de la star Alan Ritchson. Car l’acteur avait 40 ans pendant le tournage de la saison 2 de Reacher – il était donc à peine plus âgé que le personnage est censé être.

La même chose s’applique au prédécesseur de Ritchson, Tom Cruise. L’acteur avait 49 ans lorsqu’il a interprété le personnage dans le film Jack Reacher de 2012, et 53 ans dans sa suite de 2016. Bien que cela soit probablement plus vieux que ce à quoi on pouvait s’attendre, ces films adaptaient des romans se déroulant encore plus tard par rapport aux événements de Margrave.

Le Jack Reacher d’Alan Ritchson sur Amazon domine son rival

Il y a un domaine où la représentation de Jack Reacher par Alan Ritchson est incontestablement plus fidèle aux romans de Lee Child : sa stature.

Alors que Tom Cruise et son 1m70 est nettement plus petit que le colosse décrit par Child, (il mesure normalement 1m96 !), Ritchson s’en rapproche avec son 1m88.

Le Jack Reacher d’Alan Ritchson est également clairement beaucoup plus massif que la version de Tom Cruise – comme on pourrait s’y attendre vu son cadre plus large. L’acteur a pris plus de 13 kilos de muscles avant la saison 1 de Reacher, faisant grimper son poids total à 106 kg.

Les deux saisons de Reacher sont désormais disponibles en streaming sur Amazon Prime Video.