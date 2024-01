Reacher Saison 2 : Explication du plan de Shane Langston

La saison 2 de Reacher sur Prime Video vient de prendre un virage, avec la révélation complète du plan de Shane Langston et de ses conséquences dans l’épisode 5.

Dès le premier épisode de la saison 2, Jack Reacher et son ancienne unité sont à la recherche de réponses. Quelqu’un assassine un à un des membres de la 110ème – mais pourquoi ?

Au cœur de l’enquête de Jack et de ses anciens camarades de l’armée se trouve Shane Langston, chef de la sécurité chez le contractant de défense New Age. Leur ancien coéquipier Tony Swan s’avère également impliqué dans la conspiration.

Alors, quel est le plan de Langston dans la saison 2 de Reacher ? Voici un résumé de ce qu’il faut savoir jusqu’à présent et pourquoi il est important d’arrêter l’homme.

Attention : spoilers à venir !

Shane Langston est probablement le roi de la corruption dans la saison 2 de Reacher

Grâce à sa position chez New Age, Shane Langston souhaite installer la technologie Little Wing dans des missiles créés par l’entreprise, pour les vendre à des acheteurs douteux à l’étranger. En échange de beaucoup d’argent.

Jack Reacher et David O’Donnell commencent à comprendre son stratagème dans l’épisode 4 de la saison 2 de Reacher, lorsqu’ils interrogent Boyd à propos de Little Wing. Il explique qu’il s’agit d’un nom de code pour un nouveau logiciel de missile initialement destiné à protéger les avions commerciaux. C’était du moins le cas, avant d’être démarché par New Age, qui a réalisé que le logiciel pouvait être modifié pour être utilisé dans des missiles et réduit en taille.

En pratique, cela signifierait que les missiles équipés de Little Wing pourraient contourner toutes les contre-mesures. Un tel missile tiré depuis le sol prétendrait rater sa cible, trompant ainsi un avion en lui faisant croire que la menace a été éliminée, avant de se rediriger pour attaquer à nouveau sa cible, sans être détecté.

Et c’est Shane Langston qui est à l’origine de l’opération. Dans l’épisode 5 de la saison 2 de Reacher, Russo informe Jack que Langston est un ancien de la NYPD, et qu’il faisait partie d’un groupe de flics véreux. Langston et ses complices ont finalement fait l’objet d’une enquête de l’IA qui s’est miraculeusement effondrée, et ils ont pris une retraite anticipée. Peu après, ils ont tous obtenu de bons emplois chez New Age, avec Langston comme patron.

Explication du plan de Shane Langston dans la saison 2 de Reacher

amazon studios

Le plan de Langston implique de détourner une commande de 650 missiles et lanceurs de New Age, pour les équiper avec la technologie Little Wing.

Lui et son équipe remettront ensuite cet équipement à A.M., le contractant privé fantôme qui travaille comme intermédiaire entre les acheteurs. Quel est le lien d’A.M. avec Jack Reacher et la 110ème ? C’est encore le mystère.

Mais Tony Swan ayant fait partie de l’équipe et travaillant chez New Age avec Langston, il est possible qu’il ait découvert le plan et ait voulu soit le contrecarrer – soit y participer.

Les deux saisons de Reacher sont en streaming sur Amazon Prime Video – retrouvez le calendrier de sortie des épisodes ici.