Reacher Saison 2 : L’épisode 6 tue un personnage important de la série

La saison 2 de Reacher continue d’explorer toutes les facettes du drame, tandis que Jack et son équipe s’approchent de plus en plus de la vérité. Mais une mort majeure va les frapper durement.

Jusqu’à présent, O’Donnell, Neagely et Dixon ne sont pas si convaincus que leur ami de longue date Tony Swan soit vraiment impliqué avec New Age. Alors que Jack nourrit l’espoir que sa recrue reste du bon côté de la loi, son groupe poursuit Langston. Pour bientôt découvrir la vérité derrière son grand plan maléfique.

Après avoir réalisé qu’il faut arrêter le programme Little Wing et l’envoi de missiles avant qu’ils n’atteignent A.M., Jack et ses amis sont confrontés à de nouveaux problèmes. Tony Swan est-il vraiment derrière l’affaire, ou s’est-il empêtré malgré lui dans la toile tordue de Langston ?

L’épisode 6 de la saison 2 de Reacher est intense pour les fans, car un élément clé de l’affaire y est révélé – mais il conduit à la mort bouleversante d’un des personnage principaux.

Attention : gros spoilers à venir !

Jack Reacher perd un nouveau camarade dans la saison 2

À la fin de l’épisode 6, le détective Russo (Domenick Lombardozzi) est tué par les hommes de main de Langston alors qu’il tentait de protéger et mettre en sécurité la fille de Marlo Burns.

Jack et son équipe sont pris en embuscade par des tireurs d’élite lors des funérailles de leur camarade et tentent d’obtenir des informations du seul survivant. Croyant rencontrer Swan, ils sont stupéfaits devant l’explosion à leur point de rendez-vous. Le groupe se lance ensuite sur une nouvelle piste, celle de Marlo Burns. Cette dernière travaille pour New Age et les a sciemment envoyés dans la gueule du loup lors de leur première rencontre.

De son côté, Russo interroge son capitaine sur l’incident de Boston avec Jack et les autres. On découvre alors que le capitaine est corrompu et a trahi le département pour de l’argent. Il est en réalité de mèche avec Langston, touchant une part des bénéfices.

Après que Neagley ait utilisé sa Nintendo Switch pour trouver l’emplacement de Burns et de sa fille, le groupe reprend la route. Et les retrouve cachées chez un ami proche, pour mener un interrogatoire. Marlo Burns révèle que Swan n’a jamais été du côté de Langston. Au contraire, elle l’a engagé une fois qu’elle a réalisé que Langston tramait quelque chose de louche. Après en avoir appris davantage sur Little Wing, Jack et compagnie élaborent un plan.

Une course-poursuite qui dérape dans l’épisode 6 de la saison 2 de Reacher

Ils utiliseront Marlo Burns comme appât pour atteindre Langston, tout en mettant sa fille en sécurité avec Russo. Mais alors que le plan avec Langston s’effondre, Russo réalise qu’il est suivi et entame une course-poursuite à grande vitesse pour éviter les tirs. Dans un tunnel, il comprend qu’il est en mauvaise posture et prend une décision.

Utilisant la voiture comme bouclier contre les tirs, il ordonne à la fille de Burns de fuir sans se retourner, lui promettant d’assurer sa sécurité. Alors qu’elle s’éloigne, Russo ouvre le feu pour la couvrir et s’approche des hommes de main de Langston. Dans un rebondissement bouleversant, Russo reçoit plusieurs balles alors que Neagley, O’Donnell et Dixon accourent pour l’aider.

Ils arrivent juste à temps pour empêcher l’un des hommes de main de tuer la fille de Marlo Burns. Mais il est trop tard pour Russo, qui s’éteint dans les bras de Neagley avant l’arrivée de l’ambulance.

Les deux saisons de Reacher sont diffusées sur Amazon Prime Video.