Quelle taille fait Jack Reacher dans la série Amazon et les livres ?

Les fans des livres Jack Reacher de Lee Child savent que le personnage principal de la série est un ancien officier militaire intimidant – mais quelle est sa véritable taille ?

Le premier livre de Child a été publié en 1997 avec Killing Floor. Il se concentre sur un ancien officier militaire devenu vagabond qui décide de voyager à travers les États-Unis à sa manière, emportant presque rien et achetant des vêtements au besoin dans des friperies. Et malgré une vie humble, Jack Reacher est souvent montré du doigt pour sa carrure remarquable, qui attire l’attention partout où il va.

Jusqu’à présent, Jack Reacher a pris vie à la fois sur le petit et le grand écran avec les films Jack Reacher et la série Reacher sur Prime Video. Alors que les films mettent en vedette Tom Cruise, la série Reacher d’Amazon a pour star Alan Ritchson, acteur dans Blue Mountain State.

Ces deux médiums montrent deux facettes très différentes de la même pièce en ce qui concerne l’apparence et la stature de Reacher. Ce qui soulève donc la question de savoir quel acteur ressemble le plus à la version du livre en termes de taille.

La taille de Jack Reacher est en fait impressionnante

Dans les livres originaux de Child, Jack Reacher est décrit comme mesurant 1 mètre 95 (6 pieds 5 pouces).

Les livres détaillent Reacher comme étant extrêmement grand, ce qui n’est pas surprenant, sa seule présence étant censée intimider les gens.

Mais sa seule taille ne suffit pas à expliquer l’impression qu’il laisse sur les autres : car l’ancien officier aux cheveux blonds est également décrit comme pesant environ 113 kilogrammes (250 livres). On comprend facilement pourquoi Cruise et son mètre 70 n’était pas forcément le meilleur choix pour interpréter le personnage de la série.

En comparaison, lorsque Amazon Prime Video a annoncé que Ritchson serait le protagoniste de la nouvelle série, la décision de casting a été accueillie avec chaleur. Ritchson a été salué pour sa représentation du personnage. Il mesure 1m88 (6 pieds 2 pouces), soit juste quelques centimètres de moins que le personnage du livre. Il est également naturellement blond.

Une transformation physique nécessaire pour l’interprète de Jack Reacher

amazon studios

Selon Looper, Ritchson a tout de même pris environ 13,6 kilogrammes (30 livres) pour la saison 1. “J‘avais un assistant dont le seul travail était de m’apporter de la nourriture. C’était comme un tapis roulant de smoothies et de protéines“, a-t-il expliqué avec humour.

Pour Men’s Journal, l’acteur a déclaré que son poids normal, dans lequel il est le plus à l’aise, s’élève à 93 kilogrammes (205 livres). Mais il a dû aller encore plus loin pour la série.

Étant donné que du temps s’est écoulé depuis le début de la saison 2 de Reacher, Ritchson est plus grand que jamais et a pris encore plus de masse, rendant sa taille globale plus intimidante encore. Selon The Hindustan Times, Child aurait expliqué que Ritchson “dominait” mieux les autres personnages en raison de sa stature et de sa physionomie.

La saison 2 de Reacher a démarré sa diffusion sur Amazon Prime Video le 15 décembre 2023.

