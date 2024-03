Le Problème à 3 Corps : qu’est-ce que le compte à rebours qui affecte les scientifiques ?

La série Le Problème à 3 Corps démarre fort en présentant de nombreux mystères dès son premier épisode, et l’un d’eux a de quoi perturber les spectateurs : c’est quoi, ce compte à rebours que seuls certains scientifiques peuvent voir ?

Considérée par beaucoup comme la série de l’année pour Netflix, Le Problème à 3 Corps est enfin disponible sur la plateforme de streaming. Et à peine le premier épisode est-il lancé qu’un premier mystère frappe déjà les spectateurs : un compte à rebours terrifiant, qui ne cible que les scientifiques.

En effet, après une scène d’introduction particulièrement violente, l’histoire ne laisse pas le temps à son public de reprendre son souffle et le catapulte sur une scène de crime en Angleterre. On rencontre alors l’inspecteur Da Shi, étudiant les murs couverts d’un décompte en lettres de sang. La victime, un chercheur décédé dans des conditions glauques, était pressenti pour remporter le prochain prix Nobel de Physique.

Plus tard, c’est Auggie Salazar, membre du groupe des cinq héros de la série, qui sera ciblée : mais quel est cet étrange compte à rebours et que signifie-t-il ?

Attention : la suite de cet article contient des spoilers de la série Le Problème à 3 Corps sur Netflix, dont l’un des rebondissements majeurs de la saison 1.

Qu’est-ce que le compte à rebours qui s’attaque aux savants dans Le Problème à 3 Corps ?

Dès le début de la série, on sait que le compte à rebours n’affecte que les scientifiques. Auggie fait elle-même partie de l’élite, et se trouve à la tête de recherches sur des nanofibres capables de révolutionner de nombreux domaines, dont le médical.

Mais elle subit le décompte, qu’elle est seule arrive à voir. Si la situation génère énormément de stress chez la jeune femme, c’est avant tout parce qu’elle n’a aucune explication sur son origine. Mais aussi parce que le décompte ne lui laisse que peu de temps avant d’atteindre un zéro aussi terrifiant que mystérieux.

Ce n’est que lors d’une rencontre avec une inconnue dans la rue qu’Auggie obtiendra un semblant de réponse : pour mettre fin au compte à rebours, elle devra cesser ses recherches sur les nanofibres. Mais qui se trouve derrière le phénomène, et pourquoi une telle exigence ?

En réalité, il s’agit d’une offensive d’une civilisation extraterrestre cherchant à conquérir le monde, les San-Ti. En route pour s’approprier la Terre, les aliens ont cependant conscience d’une de leurs faiblesses : leur technologie évolue mille fois moins vite que celle des humains. Or, il leur faudra plus de quatre siècles avant d’atteindre notre planète. Ces visiteurs venus d’ailleurs ont donc pris les devants et lancé une première attaque.

Leur point faible est la lenteur de leur science ? Dans ce cas, ils feront tout pour ralentir celle des humains ! En 2024, les connaissances de San-Ti sont encore les plus avancées, mais elles doivent le rester pour leur donner l’avantage. Les extraterrestres sont parvenus à créer des ordinateurs conscients, capables d’imposer des visions et autres hallucinations à leurs victimes. C’est ainsi que les chercheurs se sont mis à voir ces comptes à rebours, les manipulant et leur retournant la tête pour les forcer à stopper leurs recherches ou se suicider.

Toutefois, en révélant leur stratégie, les aliens ont commis une erreur : car les humains vont évidemment contre-attaquer, se lançant dans plusieurs plans audacieux et reposant également sur la science dans la fin de la première saison du Problème à 3 Corps.