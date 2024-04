Une série Scooby-Doo en live-action arrive sur Netflix, par les showrunners de Cowboy Bebop

Netflix va se lancer dans une nouvelle adaptation en live-action : après Avatar – Le dernier maître de l’air ou son très récent Nicky Larson, la plateforme va s’intéresser à Scooby-Doo.

On pourrait presque croire que c’est devenu sa spécialité : au milieu de nombreuses séries originales, Netflix lance régulièrement des créations en prise de vue réelle, adaptant des œuvres autrefois pensées essentiellement pour d’autres médiums. Après One Piece, Avatar ou encore le très récent Nicky Larson, c’est Scooby-Doo qui va rejoindre le catalogue, nous apprend Variety.

Ce n’est pas la première fois que le gros toutou s’offre des aventures en live-action. Le film de 2002 avec Matthew Lillard, Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr. avait fait un tabac au box-office (plus de 250 millions de dollars dans le monde), prouvant que même un chien bizarre en images de synthèse avait sa place aux côtés de vrais acteurs. Avaient suivi un deuxième volet pour le grand écran, et d’autres tentatives pour la télévision.

Pour l’intrigue, aucun détail n’a été révélé d’après Variety. On sait néanmoins que la série adaptera le cartoon sorti des productions Hanna-Barbera, et qu’elle sera dirigée par une équipe de showrunners qui se sont déjà essayés à l’adaptation en live-action chez Netflix, pour des résultats toutefois mitigés.

En effet, Warner Bros. Television produira la série pour Netflix, dont la création reposera sur différents producteurs exécutifs déjà connus dans le milieu. C’est Josh Appelbaum et Scott Rosenberg qui en seront à la fois les scénaristes et les producteurs exécutifs.

Les deux cinéastes ont déjà œuvré ensemble sur différentes séries, comme Zoo. Mais pour Netflix, ils ont travaillé en tant que showrunners sur l’adaptation en prise de vue réelle de Cowboy Bebop. Il retrouveront donc André Nemec et Jeff Pinkner, eux aussi ayant participé à la création du space-opera reprenant le célèbre anime, et également producteurs exécutifs pour Scooby Doo.

Seront aussi de la partie Greg Berlanti et Sarah Schechter, déjà producteurs pour You, ou encore Leigh London Redman en producteur exécutif via Berlanti productions. Enfin, Jonathan Gabay et Adrienne Erickson finiront de composer l’équipe de producteurs.

À ce stade, Variety indique que Netflix n’a pas encore officiellement confirmé la nouvelle : il n’y a donc pas encore de date de sortie, ni même de casting pour cette adaptation en live-action.