Ce leak de Stranger Things révèle quand se déroulera la saison 5

Ce nouveau spoiler de la suite de Stranger Things pourrait bien confirmer quelle sera la place de la saison 5 dans la chronologie de la série Netflix.

La saison 5 de Stranger Things a récemment fait l’objet de nombreuses théories et rumeurs en tout genre, l’une des dernières en date suggérant alors que la nouvelle saison verrait le retour de Frank Darabont, le célèbre réalisateur connu entre autres pour Les Évadés (1994), La Ligne verte (1999), mais aussi pour la série The Walking Dead.

Et plus récemment encore, les fans ont pu en apprendre davantage sur la saison 5 de la série Netflix, et ce grâce à un leak du plateau de tournage ayant apporté des preuves concernant la période à laquelle devrait se dérouler la suite de Stranger Things.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En effet, le compte Twitter Stranger Things Spoilers a partagé une photo d’un “document du service de police de la ville d’Hawkins” sur lequel on peut voir qu’il est fait mention de l’année 1987. Il semblerait donc que la saison 5, tout comme les précédentes, aura droit à un saut dans le temps, se déroulant environ un an après les évènements de la saison 4.

“MISE À JOUR : #StrangerThings5 se déroulerait en 1987 ! Un nouveau document du département de police d’Hawkins a été trouvé À L’INTÉRIEUR de lieu de tournage de l’hôpital, incluant l’année 1987”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il n’est pas surprenant que la série opte pour un saut dans le temps pour leur dernière saison, puisque chaque saison se déroulait environ un an après la précédente.

La saison 1 se déroulait en 1983, la saison 2 en 1984, la saison 3 durant l’été 1985, et la saison 4 pendant les vacances de printemps 1986.

De plus, les frères Duffer, créateurs de Stranger Things, avaient déjà indiqué à TVLine qu’ils prévoyaient de faire un saut dans le temps pour la saison 5 puisque cela n’était pas « faisable » de filmer les saisons 4 et 5 à la suite.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, la décision concernant la période à laquelle se déroulera la dernière saison a laissé certains fans perplexes, l’un d’eux ayant répondu ceci en dessous de la publication : “Pour être honnête, je m’attendais à ce qu’elle se déroule immédiatement après la fin de la S4 au vu de son dénouement”.

La saison 4 s’est terminée avec le groupe principal se préparant pour un affrontement épique avec Vecna, à l’exception de Max Mayfield qui est actuellement dans le coma. L’être maléfique commençait à prendre le contrôle d’Hawkins depuis le Monde à l’envers.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Commencer la saison 5 un an après ce cliffhanger pourrait donner au public l’occasion de voir à quel point la situation est devenue désespérée pour le groupe, mais les spectateurs devront attendre jusqu’en 2025 pour voir comment la série gérera ce saut dans le temps.

En attendant, vous pouvez découvrir cette première image surprenante de Steve pour la saison 5 de Stranger Things, ou encore cette première image du casting.