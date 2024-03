Le Problème à 3 Corps : qu’arrive-t-il à Vera Ye au début de la série Netflix ?

Le début de la série Le Problème à 3 Corps présente de nombreuses scènes choquantes, mais l’une d’elles revêt plus d’importance que les autres : qu’arrive-t-il à Vera Ye et quelles seont les conséquences de sa décision ?

Le Problème à 3 Corps a fait une entrée fracassante sur Netflix, et ne perd pas de temps pour emmener son public dans des scènes glaçantes. Après une introduction violente dans la Chine des années 60, ou encore une scène de crime glauque, le public assiste à un troisième drame.

L’histoire adaptant le roman de Liu Cixin tourne autour du thème de la science et des hommes et femmes qui lui dédient leur vie. Pourtant, des phénomènes inexpliqués frappent la communauté des savants sur Terre, et certaines personnes s’en remettent moins bien que d’autres.

Qui est Vera Ye et que lui arrive-t-il au début de la série Le Problème à 3 Corps ? Quelles sont les véritables raisons derrière son choix ?

Attention : cet article contient des spoilers de la série Le Problème à 3 Corps, y compris un rebondissement majeur de la série Netflix.

Qu’arrive-t-il à Vera Ye au début de la série Le Problème à 3 Corps sur Netflix ?

Au début du Problème à 3 Corps, Vera Ye décide de mettre fin à ses jours en se jetant dans le bassin nucléaire de l’accélérateur de particules d’Oxford. La chercheuse a découvert que sa mère était responsable de l’arrivée d’une civilisation extraterrestre sur Terre, et ne l’a pas supporté.

Si de nombreux indices suggèrent au départ que Vera s’est donné la mort parce que son projet allait être abandonné, ou parce qu’elle aurait pu elle aussi être victime d’un des étranges comptes à rebours, la réalité est toute autre.

Car Vera Ye est en fait la fille de Ye Wenjie, une scientifique qui a survécu à la Révolution culturelle de Chine en travaillant sur un projet de communication spatiale. La savante avait abandonné tout espoir de rédemption pour l’humanité, après avoir vu son père se faire lyncher en 1966.

Lorsqu’elle a obtenu une réponse d’un être venu d’ailleurs, Wenjie a dû prendre une décision. Le message alien indiquait clairement qu’il ne fallait surtout pas répondre, car la Terre pourrait se retrouver ciblée par une attaque. Mais affectée par de nombreuses trahisons de ses proches, la scientifique décidera de faire fi de l’avertissement et de renvoyer un message : “Venez, nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes.”

Né alors un culte des San-Ti, dirigé par Ye Wenjie en personne, et soutenu financièrement par Mike Evans, le père de Vera Ye. Ce qui déstabilisera leur fille Vera, lorsqu’elle découvrira toute la vérité, la désespérant au point de vouloir mettre fin à ses jours.

Sa mort servira de prétexte pour réunir les cinq héros de la série Le Problème à 3 Corps, qui en profiteront pour enquêter ensemble sur les étranges événements qui frappent la planète.

Le Problème à 3 Corps est disponible sur Netflix depuis le 21 mars 2024.

