One Piece va introduire une grande nouveauté dans l’épisode 1074

Alors que les fans de One Piece attendent avec impatience un nouvel opening, la fin de cette attente est imminente.

L’opening actuel, le 24e, a été dévoilé en janvier 2022 lors de l’épisode 1005. La chanson “PAINT” par I Don’t Like Mondays. a parfaitement posé le ton intense de l’Arc Wano. C’est pourquoi les fans espéraient une nouvelle chanson pour les épisodes mettant en scène le Gear 5, mais cela ne s’est malheureusement pas produit.

Même après trois épisodes, la série a conservé l’opening 24, sans même offrir un aperçu du Gear 5 de Luffy. Cependant, lors de la Journée One Piece 2023, de nouveaux thèmes d’ouverture et de fin ont été annoncés.

Et comme promis, le générique de fin a été diffusé dès l’épisode introduisant le Gear 5. Malheureusement, il n’en a pas été de même pour l’opening. Cependant, cela devrait bientôt changer.

L’opening 25 fera ses débuts dans l’épisode 1074 de One Piece

Lors de la Journée One Piece 2023, un nouveau opening a été annoncé, qui sera interprété par Sekai no Owari, un groupe de J-pop personnellement recommandé par Eiichiro Oda. Au vu du rythme actuel de la série, One Piece devrait vraisemblablement conclure son Arc du Pays de Wano avec l’épisode 1080. Alors qu’il ne reste que sept épisodes avant que l’anime n’entre officiellement dans l’Arc Final, le studio a enfin décidé de dévoiler son nouvel opening.

Même si les épisodes consacrés au Gear 5 sont déjà bien avancés, un leaker populaire de One Piece confirme que l’épisode 1074 comportera l’opening 25 tant attendu. Après le combat, la série présentera brièvement le banquet de la victoire. Nous verrons également le retour de Shanks et l’apparition d’un nouvel Amiral, le Taureau Vert. Néanmoins, l’Arc de Wano ne durera pas éternellement.

Ainsi, même si c’est un peu tardif, les fans auront l’occasion de voir Luffy en mode Gear 5 affrontant Kaido dans un tout nouvel opening de One Piece. Ce nouvel opening est en production depuis un certain temps. Il n’est pas encore sûr qu’il montrera des images de l’arc de l’Île d’Egg Head.

One Piece n’a jamais déçu en matière d’opening, et la transition entre l’Arc de Wano et l’Arc Final est un tournant majeur. Les fans peuvent donc s’attendre à quelque chose de grandiose.