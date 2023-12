One Piece : l’anime change complètement de style, les fans sont divisés

Les cadeaux ont été nombreux pour les fans de One Piece ces derniers temps ! Mais le premier aperçu du nouveau style de l’anime risque de souffler un vent glacé sur leur enthousiasme.

Nouvelle année, nouvel arc pour l’adaptation animée du célèbre manga One Piece. Mais ce n’est pas la seule nouveauté : car entre le remake de l’anime par le studio Wit et Netflix, ou encore l’arrivée d’une autre série préquel, l’anime original devait bien faire parler de lui aussi.

One Piece s’apprête à débuter son nouvel arc avec une série de nouveaux designs pour ses personnages emblématiques. C’est un compte fiable sur Twitter/X, adepte des spoilers de l’œuvre, qui a lâché l’info, images à l’appui. Si beaucoup de spectateurs sont intrigués, voire enchantés par ce relooking, tout le monde ne partage pas cet engouement.

Les premières images de l’arc Egghead de l’anime One Piece

Le 24 décembre 2023, le compte Twitter dédié aux nouvelles de l’anime One Piece, @Soul_StormOP, a offert les premières images pour le prochain arc en vue.

“Le nouveau style artistique de l’anime One Piece est incroyable, j’adore vraiment l’aspect plus doux, en particulier sur Luffy.“

L’année 2024 pourrait-elle enfin être celle où One Piece s’impose comme la série animée la plus populaire ? Avec un tout nouveau style artistique et l’excitant arc de l’Île Egghead à l’horizon, certains fans sur les réseaux sociaux semblent le penser.

Dans un peu moins de deux semaines, le 7 janvier 2024, les fans verront les pirates du célèbre Mugiwara arriver sur l’île mystérieuse et futuriste Egghead, où vit le génial et maléfique Dr. Vegapunk.

Comme on peut le voir à partir des visuels révélés, alors que l’intrigue pourrait être futuriste et remplie de nouvelles technologies fantastiques, le style artistique change drastiquement. En hommage aux épisodes d’avant la fameuse ellipse temporelle, le nouveau design adoptera une touche plus douce et plus classique.

Les fans sont divisés devant le changement de style de l’anime One Piece

Beaucoup de fans louent ces modifications, s’attendant à ce que “ce nouveau style artistique rende le sakuga incroyable” pour certains, ou encore qu’il “permette à [la série] des mouvements encore plus fluides” pour d’autres.

D’autres l’ont également comparé au “vieux style artistique d’Oda,” rappelant les corps allongés et les articulations arrondies. Une similitude qui reste néanmoins sujette à débat.

Mais forcément, faire des changements, c’est aussi prendre le risque de faire des déçus. Car quand une partie de la communauté apprécie la nouveauté, une autre regrette l’ancien design parti à la poubelle malgré des années de bons et loyaux services.

“Je ne suis pas d’accord. J’étais enthousiaste, mais finalement je ne vais pas regarder. Ça a l’air pire que le design des personnages de 1999. Ce n’est pas censé être du Studio Ghibli.“

Un autre débat a été soulevé par des internautes : celui d’Usopp, qui semble l’objet d’un “white-washing” : “Je ne soutiendrai jamais ça. Tout ce qu’ils ont fait, c’est engager un studio d’animation moins cher parce qu’ils n’ont pas pu obtenir les droits complets ou quelque chose du genre. La direction artistique est horrible et ils ont aussi blanchi Usopp. Non merci. L’original est, et sera toujours, bien meilleur. Quel triste jour pour les fans.”

Entre les spectateurs qui estiment que la Toei Animations a “blanchi” Usopp et ceux qui n’aiment pas les lignes plus rondes, la transformation de l’équipage pirate ne fait donc clairement pas l’unanimité.

Pour constater l’arrivée de ce nouveau style dans l’anime One Piece, il faudra officiellement attendre le 7 janvier 2024, date à laquelle l’arc Egghead accostera les écrans.