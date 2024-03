Le Spider-Verse de Miles Morales revient dans un préquel “horrifique”

Alors que de nombreux fans sont impatients de revoir le Spider-Man de Miles Morales dans Beyond the Spider-Verse, l’univers du super-héros va s’étendre avec un tout nouveau projet, intitulé The Spider-Within.

Après le Spider-Man de Peter Parker, une autre incarnation du Monte-en-l’air est très populaire auprès des fans. Il s’agit bien évidemment de Miles Morales, incarné par Shameik Moore dans les films d’animation Spider-Man : New Generation (2018) et Across the Spider-Verse (2023).

C’est pourquoi de nombreux fans attendent avec impatience Beyond the Spider-Verse, qui n’est autre que le dernier volet de la trilogie centrée sur Miles Morales. Un troisième opus qui est actuellement en production, et dont on ne connaît pas encore la date de sortie.

Cependant, le public pourra revoir le Spidey de Brooklyn plus tôt qu’il ne le pensait grâce au nouveau court-métrage The Spider Within: A Spider-Verse Story. Un nouveau projet de spin-off qui est une sorte de préquel “horrifique” mettant en lumière les difficultés auxquelles il est confronté.

The Spider Within, réalisé par Jarelle Dampier, montrera le jeune super-héros sous un jour nouveau alors qu’il lutte pour trouver un équilibre entre sa vie de fils, d’étudiant et de Spider-Man. Le film le suit lors d’une journée particulièrement difficile où il subit une crise de panique et commence à voir des manifestations horrifiques de son anxiété.

Dampier a expliqué sa décision de placer un personnage aussi familial dans une situation d’horreur auprès de The Wrap, déclarant ceci : “Mon genre préféré est l’horreur. Je pense que c’est l’enveloppe parfaite pour transmettre de grands messages, surtout à un jeune public, et je pense que c’est quelque chose dont nous nous sommes éloignés pendant longtemps. Mais je pense que si vous prenez un personnage que les enfants adorent vraiment et que vous le mettez dans une situation palpitante, je pense qu’ils en retirent beaucoup.”.

Le réalisateur a ajouté que, lorsqu’il discutait de ce dont son court-métrage parlait avec ceux autour de lui, la plupart des gens croyaient que Miles souffrirait certainement de ces types de problèmes de santé mentale car “il semble être ce genre d’enfant. Mais nous n’avons jamais pu avoir ce moment de tranche de vie parce que les films sont si grands et excellents et à couper le souffle. Je pense que l’horreur est juste l’un de ces genres merveilleux que vous pouvez utiliser pour devenir intime et découvrir ce qui motive vraiment ce personnage, ce qui lui fait peur, et ce qu’il va faire pour s’en sortir. J’adore ça.”.

Naturellement, les fans voulaient savoir si The Spider Within avait de véritables connexions avec l’un des films Spider-Verse et, bien que Dampier n’ait ni confirmé ni nié l’existence de quelconques liens directs, il a confirmé que le court-métrage inclut plusieurs easter eggs qui devrait plaire aux fans.