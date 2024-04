Spider-Man 4 : Sam Raimi partage ses idées pour un potentiel nouveau film avec Tobey Maguire

Le réalisateur Sam Raimi s’est exprimé sur la manière dont il voudrait aborder un potentiel Spider-Man 4, faisant suite aux rumeurs concernant le retour de Tobey Maguire dans le Marvel Cinematic Universe (MCU).

Depuis que les fans de super-héros ont pu revoir Tobey Maguire, la star de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, de retour dans son costume de l’Homme araignée à l’occasion du film Spider-Man : No Way Home (2021), nombre d’entre eux espèrent que le Spidey de Maguire pourra revenir dans le MCU de Marvel Studios. Certains demandent même que la star hollywoodienne et le réalisateur se réunissent pour un quatrième et dernier volet, plus d’une décennie après que le projet a été annulé.

Et dans une récente interview avec TheWrap, Raimi a justement partagé ses idées concernant un potentiel retour de l’Homme araignée incarné par Maguire. Lorsqu’on lui a demandé à quoi ressemblerait Spider-Man 4 après tout ce temps, le réalisateur a répondu ceci : “Nous devrions probablement déterminer le parcours que le personnage de Tobey Maguire devrait suivre, et quels obstacles il devrait surmonter pour atteindre cette croissance personnelle.”

“J’espère que le méchant serait choisi en fonction de la représentation de cet obstacle”, a-t-il ajouté, et lorsqu’on lui a demandé s’il avait pensé à qui pourrait être le méchant, il a répondu : “Je n’y ai pas pensé, car je devrais savoir quelle est la prochaine leçon que ce personnage doit apprendre. Je devrais discuter avec Tobey et les scénaristes pour vraiment le déterminer.”

Les plans originaux de Raimi pour Spider-Man 4 auraient vu s’affronter John Malkovich dans la peau du Vautour, et Anne Hathaway dans le rôle de Felicia Hardy, alias la Chatte Noire. Cependant, le projet a été annulé en 2010 après que Raimi a quitté le projet, croyant qu’il ne pourrait pas respecter la date de sortie prévue tout en garantissant sa qualité.

Récemment, le réalisateur a été considéré pour réaliser le Spider-Man 4 de Tom Holland, Jon Watts n’étant pas prévu de revenir après la trilogie du MCU, qui a débuté en 2017 avec Homecoming. Il a depuis confirmé qu’il n’avait “aucun projet” avec Marvel prochainement, mais qu’il “adorerait cela.”

Actuellement, le quatrième film de Holland n’a pas encore de réalisateur. “Tout le monde veut que cela se fasse. Mais nous voulons nous assurer que nous ne répétons pas les mêmes choses”, a récemment déclaré Holland auprès de Deadline.

Et pour tous les fans de l’univers Spider-Man, découvrez ce préquel du Spider-Verse de Miles Morales, ou encore le titre officiel de Venom 3.