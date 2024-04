Kraven the Hunter : date de sortie, trailer, intrigue, tout ce qu’il faut savoir

Kraven the Hunter sortira dans les salles cette année. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le film, de sa date de sortie à son casting, en passant par l’intrigue et plus encore.

Kraven the Hunter, réalisé par J. C. Chandor, était un choix surprenant pour un film du Sony’s Spider-Man Universe (ou SonyVerse), car le fait est que le personnage n’est pas l’ennemi de Spider-Man le plus connu de la franchise.

Mais étant donné que l’univers cinématographique lancé par Sony Pictures en 2018 avec le premier film Venom peine à se faire une place dans le cœur des fans, en témoigne l’accueil reçu par les derniers projets tels que Morbius (2022) et plus récemment Madame Web (2024), l’arrivée d’un nouveau méchant pourrait bien être la petite étincelle qui pourrait relancer la franchise. C’est du moins ce que Sony espère.

Un film où l’on retrouvera Aaron Taylor-Johnson dans le rôle-titre, et qui devrait être le plus violent de la franchise, étant classé comme Rated-R aux États-Unis. Et alors que les fans attendent d’en apprendre davantage à son sujet, voici tout ce que l’on sait sur Kraven the Hunter.

Kraven the Hunter sortira en salle le 11 décembre 2024.

La sortie a été repoussée à plusieurs reprises, dernièrement en raison de la grève hollywoodienne de 2023. Alors qu’elle était prévue à l’origine pour janvier 2023, la sortie a d’abord été repoussée jusqu’en octobre 2023, puis jusqu’en août 2024. Mais en avril 2024, il a été annoncé que le film était une nouvelle fois repoussé à la fin de l’année.

Il s’agit du premier film solo mettant en vedette Kraven, mais en réalité, cela fait déjà un petit moment que le célèbre chasseur fait partie des plans de Sony. Kraven devait apparaître pour la première fois dans le quatrième film Spider-Man de Sam Raimi, puis il a été teasé dans le second volet du reboot de la franchise, The Amazing Spider-Man : Le Destin d’un héros (2014). Le personnage devait alors faire partie des Sinister Six dans une potentielle suite, qui a finalement été abandonnée.

Quel est le casting de Kraven the Hunter ?

Les fans pourront donc retrouver Aaron Taylor-Johnson dans le rôle de Serguei Kravinoff (aka Kraven le Chasseur), la star hollywoodienne étant connue pour les films Kick-Ass, mais on a également pu le voir dans Tenet (2020), The King’s Man : Première mission (2021) ou encore Bullet Train (2022).

Par ailleurs, l’acteur britannique a conclu un accord pour interpréter Kraven dans les futurs films de la franchise, ce qui signifie que des suites sont également envisagées, du moins si le film parvient à séduire le public et rencontre le succès.

On pourra également retrouver d’autres stars au côté de Taylor-Johnson, à commencer par Russell Crowe qui, après avoir prêté ses traits à Zeus dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), va cette fois-ci incarner Nikolaï Kravinoff, le père du protagoniste.

Parmi les autres personnages attendus, on pourra également retrouver d’autres super-vilains, comme par exemple le Rhino, interprété par Alessandro Nivola, mais aussi Calypso, la sorcière adepte de la magie vaudou étant incarnée par Ariana DeBose, ou encore le Caméléon, qui est joué par Fred Hechinger

Enfin, on pourra également voir Christopher Abbot dans le rôle d’un dangereux assassin connu sous le nom de l’Étranger, sans oublier le jeune Levi Miller, qui devrait très certainement incarner la version jeune de Kraven.

Enfin, il n’est pas impossible qu’un Spider-Man fasse une apparition, surtout celui Tom Holland. Depuis que le SonyVerse et le MCU se sont croisés dans Spider-Man: No Way Home (2021) et Venom: Let There be Carnage (2021), tout semble possible en ce qui concerne les caméos de super-héros. Et selon Screen Rant, Holland n’est pas prêt à dire au revoir à Spider-Man, et souhaite continuer son histoire dans l’univers Sony.

Y a-t-il une bande-annonce de Kraven the Hunter ?

La première bande-annonce officielle de Kraven the Hunter a été partagée en juin 2023 et est visible ci-dessous :

La bande-annonce montre que ce film adoptera une approche différente des capacités de chasse de Kraven par rapport au jeu Sony, alors qu’il acquiert les pouvoirs d’un prédateur après avoir été mordu par un lion lors d’une chasse.

Le film oppose Kraven à son père, un mercenaire impitoyable, alors que Kraven cherche à se venger après avoir été laissé pour mort.

Quelle est l’intrigue de Kraven the Hunter ?

Pour l’instant, l’intrigue officielle de Kraven the Hunter est inconnue. Voici le synopsis que l’on peut retrouver sur le site de Sony Pictures : “KRAVEN THE HUNTER raconte la genèse sanglante de l’un des super-vilains les plus iconiques de l’univers Marvel. Aaron Taylor-Johnson incarne le redoutable chasseur, dans ce film qui se déroule avant sa fameuse vendetta contre Spider-Man.”

Dans ce film, il pourrait être davantage présenté comme un anti-héros plutôt qu’un méchant, à l’image de Venom et Morbius.

Selon le scénariste du film, Richard Wenk, Sony prévoit d’adapter l’arc narratif La Dernière Chasse de Kraven (ou Kraven’s Last Hunt en VO) à un moment donné, donc certains pensaient que cela pourrait apparaître dans cette intrigue.

Dans ce crossover datant de 1987, Kraven a réussi à se débarrasser de Spider-Man et a alors pris son identité. Mais lorsque Spider-Man revient, Kraven oppose le super-héros à la Vermine, un homme dont le patrimoine génétique a fusionné avec celui de rongeurs et que l’on surnomme le “Tueur Cannibale”. Alors que le combat semble tourner en faveur de la Vermine, Kraven empêche ce dernier d’achever Peter Parker, prouvant une nouvelle fois sa supériorité face à l’Homme araignée. Kraven va alors laisser son statut de chasseur derrière lui, avant de se suicider. La Dernière Chasse de Kraven est considérée par beaucoup comme étant l’une des meilleures histoires de l’univers Spider-Man.

Mais selon Esquire, le film de Chandor se déroule avant la première rencontre entre Kraven et Spider-Man. Il est dit qu’il s’agit “de la relation du jeune Sergei avec son père gangster, joué par Russell Crowe.” Cela dit, le réalisateur et Taylor-Johnson ont ensuite déclaré au média que le “destin sombre du personnage dans les comics a défini leur approche du film.”

“Sony ne veut probablement pas que je commence par cela, mais l’histoire est une tragédie,” a expliqué Chandor. “Quand le générique de fin se déroulera sur ce film, si vous avez été attentif, vous n’aurez pas l’impression que tout cela va bien se terminer.”

Concernant la bande-annonce qui a été diffusée durant le Cinema-Con 2023, IGN avait rapporté : “Les images contenaient un tas de meurtres sanglants alors que Kraven élimine des braconniers et des mercenaires.” Le média a ajouté : “Il y a un très bref plan de Sergei tenant le célèbre costume de fourrure que Kraven portait dans les comics Marvel.”

Nous ne manquerons pas de mettre à jour cette page dès que de nouvelles informations seront disponibles.

