Les fans célèbrent un caméo “sauvage” dans l’épisode 6 de Gen V

Son retour dans le spin-off de The Boys avait été teasé, et les fans n’ont pas été déçus : le caméo d’un super-héros emblématique a surpassé les attentes.

The Boys avait tout déchiré (littéralement) lors de sa première diffusion, se trouvant un public prêt et enthousiaste pour un contenu plus hardcore concernant les super-héros. Et sa série spin-off, Gen V, fait de son mieux pour se montrer digne de sa grande sœur. Son dernier coup d’éclat : un caméo bien sauvage d’un personnage emblématique de la série principale.

Amazon nous avait teasé sa venue sur Twitter/X, sans en dire trop (c’était déjà beaucoup). Le Petit Soldat, aka Soldier Boy en version originale, s’apprêtait à réapparaître dans le récit dédié aux apprentis super-héros de l’université Godolkin. Et ce même si les showrunners avaient précisé ne pas vouloir trop lier les deux séries, ne souhaitant pas créer un multivers à la Marvel dans lequel les spectateurs seraient tenus de tout regarder pour réussir à suivre. Qu’en est-il dans l’épisode 6 de Gen V ?

Un caméo pas comme les autres dans l’épisode 6 de Gen V

Les fans ont vite été rassurés : le Petit Soldat n’est pas réellement sorti de son caisson de stase dans lequel on l’avait laissé à la fin de The Boys. Celui qui s’est tenu face à Jordan, Marie et André était en réalité une projection, l’ami imaginaire de la télépathe Cate. Et après avoir vécu toutes ces années auprès de la jeune fille, il avait pas mal de dossiers à sortir.

Rappelant les années où l’adolescente puis jeune femme était isolée, Soldier Boy a évoqué les moments intimes où le personnage imaginaire est passé d’ami à partenaire sexuel. Et il n’est pas avare de commentaires, évoquant au passage un oreiller sur lequel il était représenté, et qui a beaucoup émoustillé la Supe. Dommage en revanche qu’il n’ait pas pris davantage le temps d’expliquer aux héros comment sortir de la tête de la jeune femme, explosant bien avant de révéler l’info. Ce qui n’a pas été un problème pour les fans, vraisemblablement conquis par cette courte apparition.

Les fans célèbrent le caméo sauvage de l’épisode 6 de Gen V

Sur X/Twitter, les avis ont abondé, et ils sont toujours positifs concernant Jensen Ackles, l’interprète du Petit Soldat dans Gen V et The Boys.

“Jensen sait vraiment comment lâcher ses répliques ! Merci de m’avoir fait rire aux éclats.“

“Ce caméo de Soldier Boy était SAUVAGE.“

“Où puis-je trouver un oreiller Soldier Boy ? J’en veux un“