Gen V : le personnage préféré des fans de The Boys revient dans l’épisode 6

L’un des meilleurs personnages de la série The Boys sur Prime Video s’apprête à faire son grand retour dans l’épisode 6 du spin-off, Gen V.

Gen V n’est peut-être qu’un spin-off de The Boys, mais les événements qui y sont dépeints pourraient avoir un impact majeur sur l’ensemble de la franchise. Après tout, la série tourne autour de l’Université Godolkin, où sont passés d’anciens élèves tels qu’A-Train, The Deep et Queen Maeve, et qui est l’établissement d’enseignement supérieur de prédilection de Vought.

Vought n’est pas étranger aux conspirations. Fondée par l’ancien médecin en chef d’Adolf Hitler dans le but d’améliorer la race humaine et de renforcer les forces militaires du parti nazi, l’organisation a finalement réussi à couvrir ses méfaits sous les paillettes et les capes de super-héros.

Mais toutes les conspirations de l’univers de The Boys ne tournent pas autour de Vought et son Composé V : un ancien héros, introduit dans la saison 3, a été impliqué dans son propre petit complot de vengeur. Et il fera son retour très attendu, non pas dans la série mère de Prime Video, mais dans son spin-off, Gen V. Dans l’épisode 6, plus précisément.

Un super-héros de The Boys dans Gen V très prochainement

En effet, lorsque l’épisode 6 de Gen V sortira, ce sera pour accueillir un visage déjà connu des fans : le Petit Soldat, ou Soldier Boy en version originale. L’acteur Jensen Ackles enfilera à nouveau l’armure moulante du héros, comme le confirme le compte X/Twitter officiel de la série (qui nous recommande au passage de “cacher nos grands-mères“).

Dans un extrait audio, qui a manifestement été filmé durant le tournage des événements de la saison 3 de The Boys, Soldier Boy nous fait son plus beau regard caméra et nous lâche un “Surprise, motherf*ckers“. Et surpris, on peut l’être, puisque les showrunners avaient annoncé ne pas vouloir faire trop de liens entre les deux séries. Jusqu’où ce caméo ira-t-il ?

Qui est Petit Soldat dans The Boys ?

Petit Soldat, c’est grosso modo le Captain America à la sauce Vought. Il est le premier héros décoré puis viré de l’organisation avant Homelander. Superstar du box-office, vétéran de la seconde Guerre mondiale et se positionnant en grand combattant du crime, il se bat aux côtés de son équipe des Payback.

Mais ce joli tableau cache difficilement un problème gênant : le tempérament du super-héros, qui provoque la colère de ses collègues, jusqu’à atteindre un point de non retour lors d’une mission qui tourne mal au Nicaragua, durant laquelle il disparaît. Présenté comme un sauveur s’étant sacrifié au grand public, Soldier Boy a en réalité été trahi par ses coéquipiers, pour être livré aux Russes. Gardé en stase pendant des décennies et devenu sujet d’expériences, Petit Soldat sera finalement délivré par Butcher et sa bande, qui espèrent trouver en lui l’arme suprême contre Homelander.

amazon prime video

Pas de chance, Petit Soldat est complètement fracassé et imprévisible. Après avoir tenté d’exploser la tour Vought et ceux qui s’y trouvaient, il a vite été remis au placard, bien au chaud dans sa capsule de stase. Mais, lors de son passage dans la série, le Petit Soldat a tout de même eu le temps de faire une révélation bouleversante : il est le père d’Homelander.

Quel sera son rôle dans l’épisode 6 de Gen V ? Va-t-on le retrouver dans l’hôpital qui se trouve sous l’Université Godolkin et dirige des expériences sur des Supes, ou sortira-t-il de nulle part pour tout faire péter ? Pour le savoir, il faudra attendre le prochain épisode de la série spin-off…

