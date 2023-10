La showrunner de Gen V explique la fin abrupte de l’épisode 4

L’épisode 4 de Gen V, série spin-off de The Boys sur Prime Video, s’est terminé de manière particulièrement abrupte, laissant les spectateurs seuls face à un millier de questions. La showrunner a fini par s’exprimer sur cette conclusion.

Bien que seuls quatre épisodes aient été diffusés pour le moment, Gen V, la série originale d’Amazon Prime Video et spin-off de The Boys, a déjà marqué la plateforme de manière explosive. Les spectateurs ont découvert un groupe d’étudiants dotés de super-pouvoirs, plongés dans une intrigue aussi violente que sanglante.

Le quatrième et dernier épisode en date a laissé les fans perplexes, non pas à cause de sa brutalité, mais surtout parce qu’il s’est terminé de manière très déconcertante. Dès lors, théories et crises de nerf ont fleuri sur les réseaux sociaux… jusqu’à pousser le showrunner à s’exprimer sur la question.

La fin de l’épisode 4 de Gen V pourrait annoncer des moments encore plus sinistres pour la suite

L’intégralité de l’épisode 4 était consacrée à Marie et ses amis dans leurs recherches de Sam, le frère de feu Golden Boy, ou Luke, décédé très récemment. Après une tuerie ayant permis à Sam de s’échapper de la Forêt, une installation médicale mystérieuse dirigée par l’Université Godolkin, le jeune homme a décidé de s’en prendre au docteur qui l’a tourmenté.

C’est là que commencent les problèmes : alors que Marie et ses amis tentent de maîtriser Sam pour l’empêcher de virer super-vilain, tout devient soudainement noir et une ellipse temporelle ramène les spectateurs dans une chambre pour y découvrir Marie dans les bras de Jordan. Que s’est-il passé entre-temps ? La série décide de ne pas répondre, terminant l’épisode 4 sur ce cliffhanger.

La showrunner de Gen V s’exprime sur la fin de l’épisode 4

La showrunner Michele Fazekas s’est entretenue avec TV Insider pour expliquer davantage ce qui s’est passé dans l’épisode 4. “On peut en partie traduire ce passage comme l’interrogation : “Dès que Golden Boy meurt dans le pilote, cela introduit un mystère, et c’est comme si on enlevait la première couche de l’oignon que nous étions en train de peler.

Plus les héros se rapprocheront de la vérité, plus ceux qui essaient de cacher cette vérité essaieront de les arrêter, et ils iront de plus en plus loin pour les stopper.“

Fazekas a souligné que le blackout n’est “pas une expérience unique pour quelqu’un à l’université“, mais les trous dans la mémoire de Marie et de ses amis signalent que quelque chose de plus sinistre se prépare.

“Je pense que le public saura que ce n’est pas simplement parce qu’ils ont trop bu et ne se souviennent de rien”, a expliqué Fazekas, “Quelqu’un essaie de les empêcher de découvrir la vérité.“

L’épisode 5 de Gen V sortira le 13 octobre sur Prime Video.