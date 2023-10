La fin de l’épisode 4 de Gen V expliquée : qu’est-il arrivé à Marie ?

L’épisode 4 de Gen V a de quoi en surprendre plus d’un, provoquant une ellipse aussi soudaine qu’inexpliquée. Que s’est-il passé à la toute fin ? Qu’est-ce que cet événement peut laisser supposer pour la suite ?

Du sang sur les murs et des superpouvoirs toutes les minutes au milieu d’intrigues d’étudiants boostés aux hormones : voilà globalement le programme de Gen V. Pourtant, quand Marie se réveille dans le lit de Jordan, rien ne va plus. L’instant d’avant, elle tentait de raisonner un Sam en pleine crise de démence (ce qui n’est jamais bon signe chez un Supe…)

Après les exploits plein d’hémoglobines d’Emma pour sauver le jeune homme dans l’épisode 3, les spectateurs retrouvent les étudiants en pleine fuite de l’hôpital de Godolkin. De l’autre côté, Marie et sa nouvelle bande composée d’André, Jordan et Cate se lance à leur recherche, tout en explosant une partie du medium et en affrontant les sens affûtés d’un interrogateur qui ne laisse rien passer.

La fin de l’épisode 4 de Gen V et son étrange ellipse : que s’est-il passé ?

Finalement, Marie et compagnie retrouvent Sam et Emma, pile à temps pour empêcher le jeune frère de Golden Boy de commettre un meurtre. Vraiment ? Car, en plein discours pour tenter de convaincre Sam de sa volonté de l’aider, tout s’arrête… et Marie se réveille dans les bras d’une Jordan endormie.

Hop, on nous rajoute ensuite une petite séquence intime de Tek Paladin avec un sèche-main, puis c’est le générique. Mais que s’est-il passé ? Il y a forcément une raison à une telle transition, mais sans explication dans l’épisode, il va falloir enquêter un peu.

Une ellipse déjà vécue un peu plus tôt dans l’épisode 4 de Gen V

Cette transition brutale n’est pas tout à fait nouvelle. Car plus tôt dans l’épisode, Marie s’est retrouvée aux prises avec Rufus, un medium qui ne s’est pas gêné pour la piéger et l’emmener dans sa chambre. Le procédé était alors le même : un écran noir, et un réveil dans un autre lieu, un peu plus tard. L’étudiante n’a dû son salut qu’à l’intervention de Jordan, suffisamment bruyante pour déranger le violeur et le faire relâcher sa pression mentale sur l’esprit de Marie. Sautant sur l’occasion, la jeune femme fait exploser la partie la plus intime de l’anatomie de son adversaire et s’enfuit.

La transition est exactement la même lors de la séquence de fin. Marie et compagnie seraient-ils manipulés par un télépathe ? Pourrait-il s’agir de Rufus, déjà remis de son opération express, ou l’éllipse annonce-t-elle l’arrivée d’un autre personnage utilisant les mêmes pouvoirs et travaillant pour l’Université Godolkin ?

Ni le premier, ni le dernier trou noir : les pertes de mémoire risquent de continuer dans Gen V

Dans l’aperçu de l’épisode 5, disponible dans les “Extras” de la page de Gen V sur Prime Video, Jordan évoque des jours manquants, comme des (à retrouver sur la page Prime Video de Gen V, cliquez sur Extras), Jordan indique qu’il n’a “aucun souvenir des derniers jours.” De la même manière, les camarades de Marie lui font part de “gigantesques trous de mémoire“. Et on nous tease la fuite de Rufus, ou encore l’implication d’Indira Shetty, la directrice, dans une intrigue qui semble aller bien plus loin que celle de la Forêt.

Pour les internautes, c’est très probablement un des étudiants qui a oeuvré pour les manipuler mentalement.

“La fin de l’épisode nous fait passer du groupe dans la cour arrière à Marie et Jordan au lit… et la promo de l’épisode 5 qui parle de leurs jours manquants… un télépathe efface leur mémoire et les seuls super-mentaux connus sur le campus sont Rufus et Cate“

Alors, plutôt team Rufus ou team Cate ? Peut-être obtiendra-t-on une réponse définitive au prochain épisode !