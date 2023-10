La créatrice de Sex Education s’exprime sur le final, qu’elle espère mémorable

La saison 4 a marqué la fin des aventures d’Otis, Maeve et compagnie sur Netflix, et la showrunner s’exprime sur la fin : elle espère que sa série aura marqué durablement son public.

Après quatre saisons pleines de rebondissements et d’émotions, le drama adolescent de Netflix, Sex Education, touche à sa fin.

Lancée pour la première fois en 2019, la série suit Otis Millburn et ses amis dans leur traversée d’un océan de questions typiquement adolescentes, autour des relations amoureuses, de l’amitié, de la puberté, et… le reste (c’est dans le titre.)

Et pour la diffusion de cette dernière saison de Sex Education, la créatrice Laurie Nunn a fait part de son vœu de laisser un souvenir impérissable après le dernier épisode, s’exprimant sur la fin qu’elle a choisie pour ses personnages.

La créatrice de Sex Education souhaite que les fans ressentent “l’amitié” qui les lie aux personnages

Laurie Nunn, créatrice et showrunner de Sex Education, s’est récemment confiée au micro de The Hollywood Reporter. Pendant l’interview, elle a en effet partagé sa vision de ce qu’elle espère que les fans retiendront de la série : “J’espère simplement que les gens se sont attachés aux personnages d’une manière ou d’une autre, et j’espère qu’ils se souviendront d’eux,” a déclaré Nunn. “La série s’appelle certes Sex Education, mais il s’agit avant tout de comment aborder le sexe et les relations de manière plus saine, et j’espère qu’elle a initié des conversations autour de ce sujet.“

“En réalité, la série parle surtout d’amitié. Même si elle s’appelle Sex Education — et qu’elle présente autant de simples parties de jambes en l’air que de grandes histoires d’amour — je pense qu’au fond, elle traite de l’amitié, de la communauté et de la possibilité de trouver ‘son clan’“, a-t-elle ajouté.

Otis et Maeve, Adam… une fin “cathartique” pour la showrunner de Sex Education

Laurie Nunn s’est également exprimée sur la fin choisie pour ses personnages. Notamment sur Adam, fils de l’ancien directeur du lycée Moordale et qui ne parvient que difficilement à assumer son homosexualité, mais aussi sur la fin de l’histoire entre Otis et Maeve :

“Je pense qu’Adam représente de nombreux jeunes hommes que j’ai connu dans ma vie et j’ai toujours voulu l’aider à guérir ses plaies et se réconcilier avec lui-même.” avant d’ajouter : “J’ai toujours su qu’Otis et Maeve ne pourrait pas finir ensemble. Ils ont 17 ans, et je trouve ça très compliqué de trouver son âme sœur à 17 ans.“

“Je suis vraiment heureuse d’avoir pu clore la série comme je l’entendais,” précise-t-elle, “parce que ce n’est pas donné à tous les scénaristes. Ça a été très cathartique pour moi de dire au revoir à des personnages en les laissant dans une situation satisfaisante pour eux.“

Dans cette saison finale, Otis paraît plus éloigné que jamais de sa mère Jean, de son meilleur ami Eric et de celle qu’il considère comme l’amour de sa vie. Mais toutes les bonnes choses ont une fin : après quatre saisons, Sex Education ne reviendra plus sur nos petits écrans. Mais il n’est pas encore tout à fait exclu que les fans retrouvent un jour la ville de Moordale…

Sex Education est disponible sur Netflix