Fin de la saison 4 de Sex Education : on vous explique tout !

Otis et Maeve finissent-ils ensemble ? Qui est le père du bébé de Jean ? Eric a-t-il réussi à trouver sa place sans renier qui il est ? La quatrième et dernière saison de Sex Education devait répondre à de nombreuses questions laissées en suspens. Alors, pari réussi ?

En 2019, une nouvelle série apparaissait pour la première fois sur Netflix, abordant avec brio des sujets aussi délicats qu’amusants. Les personnages de Sex Education, qu’ils soient des ados paumés dans leur vie ou des adultes pas toujours si responsables, avaient tous le même point commun : celui d’être aux prises avec leurs questions existencielles… et plus généralement sexuelles.

La quatrième et dernière saison est sortie sur Netflix et le temps est venu pour les spectateurs de dire au revoir à Otis, Maeve, Eric et toute la clique, et de refermer la porte sur la ville de Moordale.

La fin de la saison 3 laissait le spectateur avec de nombreuses interrogations : le lycée de Moordale fermé, qu’allait-il advenir des élèves ? Le père du bébé de Jean, la maman d’Otis, était-il celui de Jakob ? Le départ de Maeve ne risquait-il pas de devenir un obstacle pour son couple avec Otis ? Et ce dernier allait-il réussir à continuer de gérer ses thérapies de sexe pour adolescents ?

Tant de questions auxquelles la saison 4 se devait de répondre. Les promesses ont-elles été tenues ? On vous explique tout point par point.

Maeve et Otis finissent-ils ensemble à la fin de la saison 4 de Sex Education ?

Le couple phare de la série n’aura cessé de faire couler de l’encre et jouer avec les sentiments des spectateurs. Après de nombreuses péripéties, Otis (Asa Butterfield) et Maeve (Emma Mackey) échangeaient enfin un baiser à la fin de la saison 3, mais l’annonce d’un prochain départ aux États-Unis pour Maeve remettait tout en question.

Samuel Taylor/NETFLIX

Dès lors, les soucis commencent pour le couple : difficile pour l’étudiante de garder le contact d’aussi loin avec Otis, et difficile pour Otis d’accepter que Maeve passe du temps avec Tyrone.

C’est en plein milieu de la saison 4 que tout change : un décès dans la famille de Maeve la contraint à revenir à Moordale. Bien que synonyme de deuil, sa présence offre au couple l’opportunité de se retrouver. Mais comme tout ne peut pas être rose dans Sex Education, l’idylle prend une tournure bien moins romancée quand Otis avoue avoir dormi dans le même lit que son ex-petite amie, Ruby (Mimi Keene), durant l’absence de Maeve.

Si Otis replonge alors dans ses problèmes d’intimité, Maeve de son côté doute de ses capacités pour continuer de suivre les cours aux États-Unis. C’est finalement Jean qui parvient à la rassurer sur son potentiel, et la convaincre de retourner en Amérique.

C’est évidemment un coup dur pour les deux, mais après en avoir discuté, les jeunes gens reconnaîtront qu’il vaut mieux rompre. Après une dernière nuit passionnée, Maeve repartira au pays de l’oncle Sam, mettant un terme définitif à leur relation. Otis trouve une lettre de Maeve sur son lit, indiquant que le jeune homme restera toujours dans une partie de son coeur.

Qui est le père de Joy ?

C’est peut-être de famille, mais Otis n’est pas le seul à galérer dans ses histoires de coeur : sa mère Jean (Gillian Anderson) aussi se retrouve empêtrée dans un beau sac de noeuds à la fin de la saison 3. La grande question qui se pose : mais qui est le père biologique de Joy, la petite soeur d’Otis ?

Samuel Taylor/NETFLIX

Réponse : il s’agit de Dan (Daniel Ings), qui travaille à la banque du coin. D’abord présenté comme le petit ami de Joanna (Lisa McGrillis), la soeur de Jean, il ne semble pas du genre à faire de vagues. Exprimant plusieurs fois son besoin de se caser pour de bon avec quelqu’un, il finit par tomber éperdument amoureux de Joanna quand celle-ci ramène Joy à l’un de leurs rendez-vous, n’ayant pas trouvé de nounou à temps.

Ce n’est que lorsque Joanna et Jean voient Dan en public que le spectateur comprend que quelque chose cloche. Tandis que Jean se cache, Joanna tente de saluer Dan, souhaitant présenter son amoureux à sa soeur. C’est là que Jean lui dévoile la réalité : Dan est le père de Joy, elle en est certaine à 95%. Jean fait promettre à Joanna de ne plus revoir Dan, mais sans surprise, Joanna finit par céder et coucher à nouveau avec lui.

On aurait pu croire la situation inextricable, mais Joanna finira par lâcher l’affaire. Sa raison ? Les pieds étranges de Dan. Et alors que les malentendus entre les soeurs sont balayés, Dan se présentera pour passer du temps avec Jean et Joy.

Eric a-t-il finalement été baptisé dans la saison 4 ?

Le parcours d’Eric dans la saison 4 est consacré à ses conflits avec la religion. Sa famille continue de le presser pour qu’il soit baptisé, ce qui laisse Eric tiraillé entre son envie de faire plaisir à ses proches et un dilemme moral.

NETFLIX

Aux deux tiers de la série, Eric se décide finalement en faveur du baptême. Cependant, tout change dans l’avant-dernier épisode lorsque son église lui annonce qu’elle refuse l’argent d’une collecte de fonds qu’il co-organise pour sauver la cantine.

Lors du dernier épisode, Eric prend la parole devant l’assemblée avant son baptême. Il explique qu’il veut vivre sa vie en étant lui-même – à la fois chrétien et ouvertement gay. Personne dans l’église ne l’accepte à part sa mère, qui lui dit qu’elle l’aime tel qu’il est.

Par la suite, des membres de l’église se rendent à la collecte de fonds pour tenter de se réconcilier avec lui, parlant de changer leur discours pour davantage d’inclusivité. Alors que la soirée avance, on déocuvre qu’Eric souhaite devenir pasteur.

Que deviennent les autres élèves du Collège Cavendish ?

Alors qu’Otis et sa famille commencent à s’habituer à leur nouvelle vie chaotique, il en va de même pour Adam (Connor Swindells), dont les parents Michael (Alistair Petrie) et Maureen (Samantha Spiro) se remettent ensemble. O (Thaddea Graham) se réconcilie enfin avec Ruby et reprend son poste de thérapeute sexuel à l’école après avoir fait son coming out en tant qu’asexuelle.

Au lieu de financer la cantine, tous les bénéfices de la collecte de fonds sont destinés à la chirurgie de transition de Cal (Dua Saleh), qui disparaît pendant la première moitié du dernier épisode. Cal explique à Jackson à quel point il se sent isolé, Jackson (Kedar Williams-Stirling) et Eric le rassurant sur le fait que les choses s’amélioreront.

Jackson découvre enfin la vérité sur son père, se rapprochant de ses mères dans la foulée. Il aide également Cal à se préparer pour la chirurgie, Cal lui exprimant sa gratitude pour avoir trouvé quelqu’un capable de le comprendre vraiment. Le dernier épisode se termine par une collecte de fonds réussie, Jackson et Eric s’éloignant dans la nuit main dans la main.

De son côté, Jackson découvre enfin la vérité sur son père, se rapprochant ainsi de ses mères. Il aide également Viv (Chinenye Ezeudu) à sortir de sa relation toxique avec Beau (Reda Elazouar), Viv lui demandant de ne plus jamais la contacter.

Aimee (Aimee Lou Wood) et Isaac (George Robinson) se lancent dans une relation amoureuse après avoir obtenu l’accord de Maeve. Parallèlement, Aimee parvient à surmonter son traumatisme de l’agression sexuelle grâce à sa nouvelle passion pour la photographie.

La saison 4 de Sex Education est disponible sur Netflix depuis le 21 septembre 2023.