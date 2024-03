Cet épisode iconique de Black Mirror aura une suite dans la saison 7

Netflix va briser les codes de sa série d’anthologie pour offrir une suite à l’un des meilleurs épisodes de Black Mirror dans la saison 7.

C’est en marquant durablement les esprits que la série Black Mirror a démarré en 2011 : voir un premier ministre anglais forcé d’avoir un rapport intime avec une truie avait choqué de nombreux spectateurs, à la sortie du tout premier épisode. Pourtant, le pilote ne se contentait pas d’être provocateur, s’amusant à déconstruire la société moderne et son utilisation des médias.

Derrière l’idée, on retrouve Netflix, mais avant tout Charlie Brooker, créateur de Black Mirror et scénariste de nombreux épisodes. L’auteur a réussi à faire rentrer sa série dans la catégorie des classiques en plus de dix ans d’existence, et de nombreux volets issus des différentes saisons sont devenus emblématiques.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Jusqu’à la saison 6, la série s’amusait à décortiquer notre relation aux médias dans un format purement anthologique. Mais il semblerait que la saison 7 tente quelque chose de nouveau : une suite ! Et pas n’importe laquelle, puisqu’elle serait liée à l’un des meilleurs épisodes de Black Mirror.

Un épisode iconique de Black Mirror aura une suite dans la saison 7

Lors de l’événement Next on Netflix du jeudi 14 mars, la plateforme de streaming a révélé que la saison 7 de Black Mirror sortira en 2025, et inclura une suite à l’épisode “USS Callister” de la saison 4.

netflix

C’est dans un court teaser partagé sur YouTube que l’information est désormais visible, le titre de la vidéo indiquant les derniers détails nécessaires : “Six nouveaux épisodes de Black Mirror arrivent en 2025, dont une suite pour USS Callister !“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un autre épisode, cette fois dans la saison 6, avait auparavant été pressenti comme étant une suite de “USS Callister“. Intitulé “Mon Cœur pour la vie” (“Beyond The Sea” en version originale), il parle lui aussi de voyage dans l’espace et l’un des personnages est incarné par Aaron Paul, acteur qui prêtait justement sa voix au “joueur 691” que l’on entendait à la fin de “USS Callister“.

Finalement, “Mon Cœur pour la vie” n’avait que peu de rapport avec le fantasme d’un Star Trek en réalité virtuelle. Ce qui n’a pas empêché Netflix de conserver l’idée d’une suite.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

De quoi parle l’épisode “USS Callister” dans la série Black Mirror ?

Pour ceux qui auraient oublié, l’épisode en question met en scène Robert Daly (incarné par Jesse Plemons), un esprit brillant ayant créé le code du jeu vidéo le plus en vogue de son époque, Infinity.

Jonathan Prime/Netflix

Le co-directeur du studio est pourtant rabaissé à longueur de journée dans les locaux de sa boîte, et son seul refuge se trouve dans une version très personnelle de son jeu, dans laquelle ses collègues se transforment en membres d’équipage dociles, dans un univers inspiré de Star Trek.

Mais le nerd pathétique s’avère en fait bien plus vicieux que prévu : car les spectateurs découvrent que pour faire apparaître ses collègues dans sa version privée d’Infinity, il utilise des échantillons d’ADN, créant des copies parfaites et surtout conscientes, qu’il n’hésite pas à martyriser et torturer pour se défouler.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La fin de l’épisode de plus d’une heure est surprenante et offre une véritable conclusion, certes, mais elle laisse aussi la porte ouverte à d’autres aventures. À ce stade, aucun détail n’a été révélé sur l’intrigue de cette suite : il faudra attendre d’en savoir davantage sur la saison 7 de Black Mirror.