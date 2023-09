Y aura-t-il une suite à Sex Education après la saison 4 ?

La saison 4, sortie le 21 septembre sur Netflix, avait pour ambition de répondre à toutes les questions que les spectateurs pouvaient se poser et de conclure en beauté la série à succès. Mais est-on bien certain que Sex Education ne reviendra plus jamais sur nos écrans ? Sa créatrice Laurie Nunn semble avoir sa petite idée sur la question.

Après deux ans d’attente, les fans ont enfin pu retrouver leurs personnages préférés. Otis (Asa Butterfield), Eric (Ncuti Gatwa) et la bande des lycéens un peu farfelus sont en effet revenus sur la célèbre plateforme de streaming pour affronter de nouvelles épreuves. On y découvre certes de nouveaux personnages, mais l’objectif annoncé reste de conclure les intrigues développées jusque-là… Pour de bon ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

De quoi parle la saison 4 de Sex Education ?

Après la fermeture du lycée de Moordale, la majorité de nos héros s’est retrouvée inscrite à celui de Cavendish, un campus autogéré par ses élèves. Tout en supportant difficilement le manque créé par le départ de Maeve (Emma Mackey) aux États-Unis pour ses études, Otis décide de continue ses séances de thérapie dans son nouvel établissement. Mais il comprendra bien vite qu’il n’est pas seul sur le coup…

De son côté, Jean (Gillian Anderson) a du mal à s’occuper de son bébé Joy en tant que mère célibataire, tandis qu’Eric se retrouve pris entre son besoin de s’assumer pleinement et son envie de faire plaisir à sa famille peu inclusive.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Annoncée comme conclusion de l’histoire de Sex Education, la saison 4 a également fait découvrir à ses spectateurs de nouveaux personnages. Et face au succès de la série, on ne peut que se demander si une cinquième saison ne serait pas prévue chez Netflix.

Y aura-t-il une saison 5 de Sex Education ?

Des rumeurs avaient circulé sur le projet d’une saison 5, mais la créatrice de la série, Laurie Nunn, les a démenties plus tôt dans l’année dans une interview pour Tudum, le site d’informations de Netflix :

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

“C’est la fin telle que nous la connaissons (…) Au cours de ce processus, il est devenu évident que les histoires touchaient à leur fin, que les personnages se retrouvaient dans une situation qui me satisfaisait vraiment. (…) Je suis contente pour eux, et j’ai l’impression d’avoir tout dit ce que je voulais dire avec ces personnages à ce moment-là.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Moordale n’a pas encore été entièrement explorée

Samuel Taylor/NETFLIX

Si aucune saison 5 n’est envisagée par Laurie Nunn, la créatrice de la série ne ferme pas totalement la porte à un retour à Moordale. En effet, après avoir expliqué que les aventures d’Otis, Maeve et Eric étaient pour elle terminées et leur fin satisfaisante, la showrunner n’a pas pu s’empêcher d’admettre que l’univers créé pour Sex Education est encore riche et mériterait d’être davantage exploité :

“Mais Moordale est un monde vraiment riche, et écrire sur les adolescents est toujours très amusant. Je pense donc qu’il y a toujours un potentiel pour explorer davantage ce monde.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

On peut tout à fait imaginer que les adultes de Sex Education reviennent un jour à l’écran, dans un éventuel préquel les dépeignant comme des adolescents : Jean, Michael, Maureen et les autres pourraient ainsi faire leur retour un jour sur Netflix.