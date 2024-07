Gladiator 2 : faut-il avoir vu le premier film avec Russell Crowe ?

Attendue depuis plus de 20 ans maintenant, la suite de Gladiator va enfin arriver cette année sur grand écran. Mais certains se demandent peut-être s’il est absolument nécessaire d’avoir vu le premier volet avant pour bien comprendre Gladiator 2.

Le nouveau film du réalisateur Ridley Scott met en scène Lucius Verus, joué par Paul Mescal, face au général Marcus Acacius, interprété par Pedro Pascal. La bande-annonce récemment publiée, qui se repose en partie sur les anciens personnages du premier long-métrage avec par exemple le retour de Connie Nielsen dans le rôle de Lucilla, confirme donc qu’il y a bien une continuité entre les deux opus.

Cependant, Gladiator 2 se déroule à une époque différente. Et Maximus, le protagoniste du premier film Gladiator (2000) joué par Russell Crowe, n’y est pas.

Cela fait de Gladiator 2 un de ces cas particuliers où l’on peut se permettre de ne pas voir le premier film au préalable. Néanmoins, vous bénéficierez très certainement d’une bien meilleure expérience si vous le faites.

Pourquoi vous devriez regarder l’original en premier ?

Gladiator 2 est une suite. Le film partage donc plusieurs éléments avec le premier Gladiator, que ce soit au niveau du lore, mais aussi des personnages et des membres du casting d’origine. Regarder le premier volet avant le film de 2024 vous permettra ainsi de savoir exactement ce qui se passe et pourquoi.

DreamWorks Pictures

Le premier film de Scott est un classique pour une bonne raison : le film a été un succès commercial et critique en remportant plusieurs Oscars, Crowe était à son apogée, l’action est viscérale, et il met en scène un méchant captivant et sordide (ce que l’on pourrait également retrouver dans cette suite avec l’Empereur Geta joué par Joseph Quinn).

On pourrait également parler du fil rouge du long-métrage. Gladiator s’intéresse au différentes thématiques, comme par exemple celle de l’héritage, du spectacle de masse et de l’outsider. Bien que Scott ne foule rarement le même terrain deux fois (à l’instar de ses trois films Alien qui sont très distincts), il semble tenir en haute estime les idées originales lorsqu’il revisite des univers.

Cela signifie qu’il existe une connexion spirituelle entre les deux films, même si nous éliminons les signes les plus évidents qui prouvent que les deux projets sont liés.

Tous les personnages qui reviennent dans Gladiator 2

Les personnages qui reviennent pour Gladiator 2 sont Lucius (maintenant joué par Mescal), Lucilla (Connie Nielsen), Juba (Djimon Hounsou) et le sénateur Gracchus (Derek Jacobi).

Paramount Pictures

Spencer Treat Clark a incarné Lucius dans le premier film, mais ne reprend pas le rôle ici. Il est le fils de Lucilla et a grandi en admirant les gladiateurs.

Lucilla est une matriarche romaine centrale dans le premier film, car son frère, l’Empereur, était jaloux de Maximus, avec qui elle avait une histoire.

Juba était un allié de Maximus dans le film de 2000, tout comme Gracchus. Ce dernier complotait contre l’empereur avec le gladiateur et Lucilla.

Il n’est pas nécessaire de regarder l’original si vous ne le souhaitez vraiment pas

Gladiator 2 se déroule deux décennies après les événements du premier film. De plus, Scott aura probablement développé la suite pour qu’elle se suffise à elle-même. Par conséquent, bien qu’il puisse être intéressant d’être familier avec le film de 2000, vous pouvez suivre et apprécier Gladiator 2 sans cela.

Bien que des rappels soient présents dans la bande-annonce de 3 minutes publiée en juillet 2024, nous sommes loin de l’intrigue originale.

C’est une époque différente avec un Lucius adulte et de nouvelles batailles politiques dans le Colisée.

La connaissance de Gladiator fournira un contexte à l’histoire et aux émotions des personnages, mais ce n’est pas une situation de type MCU où vous serez perdu si vous sautez quelques projets.

Gladiator 2 sortira au cinéma le 13 novembre 2024.

D’ici là, vous pouvez prendre votre mal en patience en découvrant notre sélection des meilleurs films à voir en streaming ce mois-ci.