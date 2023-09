Gen V : intrigue, casting, on explique tout sur la série spin-off de The Boys

L’été est fini et les cours ont repris dans Gen V, le nouveau spin-off ultra-violent issu de la série super-héroïque The Boys. Nouveaux personnages, intrigue, on vous explique tout.

Les super-héros sont-ils de vrais héros ? The Boys a sa réponse bien à elle : la série adaptée des comics du même nom nous explique depuis 2019 que porter des collants n’est pas gage d’héroïsme. Pervertis par une société de l’image et de l’argent, les Supes préfèrent bien souvent protéger leurs propres fesses que celles des civils.

Et ces super-héros ont pour la plupart une origine. C’est l’un des propos de Gen V, qui s’intègre à l’univers de la série d’origine de Prime Video : à l’Université Godolkin, les étudiants sont formés pour soigner leur image et devenir de vrais pros de l’héroïsme, sous la houlette de l’obscur groupe Vought. Mais Gen V, ça va encore plus loin. De quoi parle vraiment la série spin-off ?

Gen V : pourquoi ce titre ?

“Gen“, c’est pour “génération”. Et V ? Pour le Composé V. En effet, les élèves de l’école prestigieuse gérée par Vought ont tous été biberonnés au produit créateur de superpouvoirs, scandale que révèle Stella/Starlight dans The Boys.

De quoi parle Gen V ?

Gen V est le spin-off de The Boys et s’inscrit donc dans l’univers sanglant de la série. On y suit essentiellement Marie Moreau, jeune femme qui veut devenir la première femme afro-américaine à faire partie des Sept, ce groupe rassemblant les super-héros les plus prestigieux des États-Unis. Marie contrôle le sang (le sien, mais aussi celui des autres). Acceptée comme boursière dans l’université, elle se retrouvera bien vite plongée dans un mystère promettant une sacrée dose d’hémoglobines. Les super-héros de The Boys sont corrompus, mais ils ne l’ont pas tous été durant leur jeunesse : Gen V a pour ambition de nous montrer comment les Supes sont devenus aussi maléfiques.

La série, issue des comics de Craig Rosenberg et Evan Goldberg, mais aussi de l’imagination du showrunner de The Boys Eric Kripke, est plus ou moins inspirée des G-Men des bandes dessinées. Et oui, c’est exactement ce à quoi vous pensez : une parodie des X-Men, mais dont l’équipe est cette fois dirigée par John Godolkin, un leader avec un penchant pour les abus sexuels, et qui a attiré les enfants dans son monde, leur injectant du Composé V pour les transformer en héros.

Lors d’une interview pour The Wrap, le showrunner de The Boys Eric Kripke avait expliqué : “Il y a une sorte d’expérience éducative, universitaire avec les G-Men. Et nous avons simplement utilisé tout cela comme un point de départ, un peu comme avec The Boys, où nous prenions une idée initiale pour ensuite la développer à notre façon.”

Casting de Gen V : qui en fait partie ?

Brooke Palmer / Prime Video

Qui dit spin-off, dit nouveau casting, et même si quelques caméos sympa des personnages de The Boys sont à noter, c’est toute une nouvelle équipe qui incarne les héros de Gen V :

Jaz Sinclair dans le rôle de Marie Moreau

Chance Perdomo dans le rôle d’Andre Anderson

Lizze Broadway dans le rôle d’Emma Meyer

Maddie Phillips dans le rôle de Cate Dunlap

Derek Luh et London Thor dans le rôle de Jordan Li

Asa Germann dans le rôle de Sam

Shelley Conn dans le rôle d’Indira Shetty

Patrick Schwarzenegger dans le rôle de Luke Riordan/Golden Boy.

Sean Patrick Thomas dans le rôle de Polarity

Marco Pigossi dans le rôle du Docteur Edison Cardosa

Clancy Brown dans le rôle de Richard “Rich Brink” Brinkerhoff

Derek Wilson dans le rôle de Robert Vernon/Tek-Knight

Se confiant à Entertainment Weekly, Jaz Sinclair a déclaré que son personnage était parfois tiraillé, coincée par moments car “elle doit choisir, veut-elle avoir l’air d’une héroïne ou veut-elle vraiment en être une ?” L’actrice ajoute : “Et elle a choisi de suivre les règles dans des moments qui l’ont mise dans de beaux draps avec ses amis, mais je pense qu’au final, elle choisit d’être une véritable héroïne et de faire ce qui est juste, même si c’est à ses propres dépens – alors qu’elle a toujours voulu être dans les Sept.”

Quand sortent les épisodes de Gen V ?

Gen V suit un calendrier très précis pour la sortie de ses épisodes. Les trois premiers sont sortis ensemble le 29 septembre, mais les prochains ne bénéficieront pas du même effet de groupe. On vous en dit plus ici.