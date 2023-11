Y a-t-il vraiment une version Pixar de Harry Potter sur Disney+ ?

Le monde merveilleux de Harry Potter ne disparaîtra jamais… et les Potterheads n’arrêteront jamais de faire vivre la franchise, comme le montre une récente vidéo sur TikTok montrant une version Pixar du sorcier sur Disney+.

L’une des franchises les plus réussies de l’histoire du cinéma est sans aucun doute Harry Potter. À l’origine une série de romans pour enfants de J.K. Rowling, l’histoire a eu droit à son adaptation particulièrement réussie sur grand écran, ouvrant la voie à une vraie mode depuis. En tout, ce sont huit films qui ont suivi les aventures du jeune sorcier et de ses compagnons.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Depuis lors, la franchise a conservé son titre de phénomène mondial, déclinée en attractions de parcs à thème, musées, merchandising, et bien plus encore. Harry Potter a également eu sa production à Broadway, ses spin-offs sur Les Animaux fantastiques, sans compter la série très attendue par ses fans. Mais qu’en est-il d’une version par Pixar ? Car une vidéo devenue virale montre l’univers de Poudlard en version animation, sur la plateforme de streaming Disney+. Qu’en est-il vraiment ?

Y a-t-il une version Pixar de Harry Potter sur Disney Plus ?

Il va falloir remettre l’église au milieu de Pré-au-Lard : non, il n’y a pas de version Pixar de Harry Potter sur Disney+.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Une vidéo TikTok devenue virale prétendait avoir trouvé une version Pixar du premier volet, L’école des sorciers, mais c’est une fake news.

Le TikTokeur @tony.aube a en effet publié une vidéo montrant un écran de télévision et l’application Disney+, avant de sélectionner la catégorie Pixar. Parmi la liste des options, on trouve ce qui semble être une version animation de Harry Potter. Le titre du premier livre apparaît : Harry Potter and the Philosopher’s Stone (qui sera changé en français pour Harry Potter à l’école des sorciers.)

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les fans de Harry Potter maudissent le colporteur de fausses rumeurs

Le TikTok montre ensuite l’icône de chargement et une version Pixar plutôt réussie en apparence d’un trailer du film populaire. À bien des égards, la vidéo semblait convaincante, jusqu’à ce que des fans inconditionnels du sorcier cherchent eux-mêmes le film.

Un fan a commenté : “Je n’avais jamais ouvert Disney+ aussi vite, j’ai été tellement déçu que ce ne soit pas réel.“

Un autre, pris d’inspiration, s’est permis une petite malédiction : “Puisses-tu ne jamais connaître la paix, que le bonheur te nargue en restant hors de ta portée, que la joie disparaisse de ton quotidien.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Beaucoup sur les réseaux sociaux se sont demandé comment la vidéo a pu être créée et paraître aussi crédible. En effet, pas mal de fans ont continué de passer de bonnes dizaines de minutes à chercher cette version Pixar. On vous épargne la torture : elle n’existe pas.