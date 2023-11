Tout ce qu’on sait sur le futur film The Legend of Zelda en live-action

C’est officiel, Nintendo a annoncé l’arrivée d’un monument du jeu vidéo sur les grands écrans. À quoi faut-il s’attendre pour l’adaptation en live-action de The Legend of Zelda ? Le film a-t-il une date de sortie ou un casting ? On vous dit tout ce qu’on sait.

The Legend of Zelda porte bien son nom : la saga est devenue légendaire, figurant parmi les franchises les plus anciennes et populaires de Nintendo. Le dernier opus en date, Tears of the Kingdom, s’est vendu à plus de 10 millions d’exemplaires après seulement trois jours en rayon. Des chiffres de vente qui, associés au succès retentissant au box-office de Super Mario Bros, Le Film, ont convaincu de nombreux fans qu’une adaptation serait imminente.

Mais les rumeurs avaient d’abord été démenties par le producteur de Super Mario Bros, Christopher Meledandri : selon lui, aucun film d’animation The Legend of Zelda n’était en développement. Le monsieur avait en réalité joué sur les mots, puisque Shigeru Miyamoto a officialisé en novembre 2023 la prochaine production d’un film, non pas d’animation, mais en prises de vues réelles. Une création qui se fera sous l’égide de Nintendo avec Arad Productions et Sony Pictures.

Nintendo a ensuite complété l’annonce initiale de Miyamoto avec un billet de blog rempli de détails supplémentaires sur le projet. Davantage d’informations ont émergé en ligne depuis. On vous résume tout ce qu’on sait du projet The Legend of Zelda en live-action dans cet article, qui sera régulièrement mis à jour.

Sommaire

La date de sortie du film Legend of Zelda n’a pas encore été annoncée.

“C’est Miyamoto. J’ai commencé à travailler sur le film de The Legend of Zelda il y a des années maintenant aux côtés de M. Arad Avi, qui a déjà produit de nombreux gros films à succès. J’ai demandé à Avi-san de produire ce film avec moi, et nous avons officiellement commencé son développement, avec l’implication de Nintendo dans la production. Cela prendra du temps pour en venir à bout, mais j’espère que vous serez au rendez-vous pour voir le résultat.“

Bien que Miyamoto ait confirmé que lui et le producteur Avi Arad travaillaient sur le projet depuis “de nombreuses années“, il a également tenu à préciser que le film en live-action The Legend of Zelda venait juste d’entrer en phase de développement.

De fait, il est raisonnable de supposer que le long-métrage en est encore aux premiers stades de la préproduction, et le tournage n’est probablement pas prévu de sitôt. Sans oublier que la grève des acteurs à Hollywood risque bien de retarder la création d’un casting et les annonces des acteurs pour les rôles des personnages. Voire à repousser la sortie, si aucune solution n’est trouvée rapidement entre le syndicat SAG-AFTRA et les studios.

En bref : ne vous attendez pas à voir le film The Legend of Zelda dans les salles de cinéma avant au moins 2025. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet espace dès que de nouvelles informations seront disponibles.

Qui pourrait figurer dans le casting du film en live-action The Legend of Zelda ?

Ni l’annonce de Miyamoto, ni le billet de blog de Nintendo n’incluent d’informations sur le casting du film The Legend of Zelda. Pour l’instant, aucun acteur n’est officiellement rattaché au projet. Mais il n’y a là rien d’alarmant : le développement du film vient tout juste de démarrer, et les castings se font plus tard dans les différentes phases de production.

Cela dit, l’absence de toute information concrète n’a pas empêché les fans de proposer leurs propres candidats pour les rôles clés de ce prochain film en live-action. Tom Holland a par exemple été cité comme un concurrent de taille pour le rôle du protagoniste Link, puisqu’il a déjà collaboré avec le producteur Avi Arad sur la trilogie Spider-Man du Marvel Cinematic Universe et pour l’adaptation du jeu vidéo Uncharted en 2022.

“J’ai entendu dire qu’ils préparaient un film live-action de The Legend of Zelda“

De l’autre côté du casting, Saoirse Ronan et Hunter Schafer figurent parmi les choix préférés des fans pour incarner la Princesse Zelda. Il faut aussi compter sur l’actrice Patricia Summersett qui a prêté sa voix à Zelda dans les jeux vidéo les plus récents de la franchise, même si rien n’indique qu’elle sera invitée à reprendre son rôle en prises de vue réelles. Pour les fans, il y a un consensus : la légendaire Zelda sera incarnée par une actrice plus célèbre.

Mais parce que ce ne sont pas les fans qui font les castings, il faudra se montrer patient pour avoir une information confirmée.

Qui écrit et réalise le film The Legend of Zelda ?

Le réalisateur Wes Ball sera aux commandes du film en live-action The Legend of Zelda. Il a précédemment travaillé sur la trilogie Labyrinthe, qui adaptait les romans du même nom. Et les spectateurs pourront revoir entre-temps sa signature sur le prochain film La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume, en salles le 22 mai 2024 en France.

Avant de s’établir comme réalisateur, Ball a travaillé en tant qu’artiste VFX, et cette familiarité avec les images de synthèse est probablement l’une des raisons pour lesquelles Nintendo l’a choisi, pour ce qui sera vraisemblablement une production riche en effets spéciaux.

Wes Ball devrait, d’après Variety, travailler sur un scénario écrit par Derek Connolly, le scénariste de Pokémon : Détective Pikachu ou Kong : Skull Island. Le blog de Nintendo souligne également que l’entreprise de jeux vidéo sera “profondément impliquée” dans la formation de l’adaptation en live-action de ce film The Legend of Zelda, ce qui suggère que Ball et Connolly recevront de nombreuses recommandations de la part de Miyamoto et d’autres cadres supérieurs de l’entreprise, très protectrice envers ses franchises historiques, et ce au fur et à mesure de l’élaboration de l’histoire.

Intrigue de The Legend of Zelda : de quoi parlera le film en live-action ?

nintendo

Quant à l’intrigue du film The Legend of Zelda, Nintendo n’a partagé aucun détail à ce stade. Ainsi, on ne peut pas encore certifier que le film fournira une retranscription directe d’un ou plusieurs jeux du canon vidéoludique, ou s’il racontera une toute nouvelle histoire inspirée par les personnages et l’univers de la franchise.

Cependant, des commentaires précédents de Shigeru Miyamoto indiquent que ce dernier scénario est plus probable que le premier, car le légendaire concepteur de jeux n’est pas un grand fan des adaptations littérales de jeux vidéo. “Se contenter de suivre les points de l’intrigue des jeux vidéo ne fonctionnera jamais pour un film,” a déclaré Miyamoto dans l’interview pour Variety en avril 2023. “Sans l’implication du joueur, cela ne répondra pas aux attentes.”

Nous mettrons à jour cet espace avec les détails de l’intrigue dès qu’ils seront disponibles.

Y a-t-il une bande-annonce pour le film The Legend of Zelda ?

Nintendo

Le film en live-action The Legend of Zelda n’a pas encore de bande-annonce.

Étant donné qu’aucun membre du casting du long-métrage n’est confirmé à ce jour, il n’est pas surprenant que l’adaptation vidéoludique ne dispose pas encore d’images.

Ni Nintendo ni Sony Pictures n’ont communiqué sur une éventuelle date à laquelle les fans pourront avoir un premier aperçu de la version en live-action de la région d’Hyrule et de ses habitants, mais cela prendra probablement un peu de temps.

Le développement du film n’a officiellement commencé qu’en novembre 2023 et le tournage n’a même pas débuté. Mieux vaut donc ne pas s’attendre à voir une bande-annonce avant au moins la moitié 2024 au plus tôt, voire 2025 qui semble plus réaliste.

C’est tout ce que nous savons actuellement sur le film en live-action The Legend of Zelda, mais cet article sera mis à jour dès que davantage d’informations seront publiées.