Fast X : Keanu Reeves a failli jouer le rôle d’un méchant important

Keanu Reeves était initialement prévu pour jouer le rôle d’un méchant de Fast X, le 10ème chapitre de la franchise Fast and Furious, mais les pourparlers ont échoué, ouvrant la voie à un autre acteur.

La famille de Fast and Furious est une grande communauté. Les gens viennent et partent, vivent et meurent (et ressuscitent généralement), mais au fil des années, de plus en plus de grands noms se sont inscrits dans cette franchise.

Cependant, un acteur est resté en marge de la saga : Keanu Reeves. Des premières rumeurs avaient pourtant laissé présager une possible apparition surprise de l’acteur dans Hobbs and Shaw, suggérant qu’il aurait incarné le méchant derrière la voix de la néfaste organisation Eteon.

Mais récemment, suite à la sortie de Fast and Furious 10, il a été révélé que la star de John Wick était le premier choix pour l’un des antagonistes du film.

Alan Ritchson a remplacé Keanu Reeves dans Fast X

Dans Fast X, Alan Ritchson joue Aimes, le leader de l’Agence à la place de Mr Nobody de Kurt Russell. Alors que Tess (Brie Larson) pense qu’il devrait soutenir Dom lorsqu’il est accusé à tort d’une attaque terroriste, Aimes estime qu’il est enfin temps de prendre ses distances avec l’équipe.

Et à l’occasion d’une récente interview avec Entertainment Weekly, Ritchson a parlé de son intégration à la franchise. “C’était juste un petit coup de chance et une question de bon timing”, a-t-il déclaré.

“Je travaillais sur un film avec Hilary Swank à Winnipeg dans le froid glacial, et j’ai reçu un appel disant que les choses avaient changé dans les plans avec Keanu Reeves, qui je crois devait à l’origine jouer mon rôle. Dur de lui succéder.“

D’autres “problèmes de timing” ont failli empêcher Ritchson de prendre le rôle. “En gros, l’accord était que si tout allait bien, si on ne fermait pas à cause du COVID ou du temps, ça devrait marcher, et environ deux semaines plus tard, on a appris qu’on allait être frappé par la plus grosse tempête de neige de l’histoire de Winnipeg.

Toute la production a été arrêtée. C’était décourageant. Je pensais que c’était fini avant même que cela commence, mais heureusement, nous avons réussi à arranger les choses et ils ont pu repousser un peu les dates.“

Alors si l’interprétation d’Alan Ritchson a tout de même convaincu les fans dans Fast X, beaucoup regrettent cependant le fait de n’avoir toujours pas vu Keanu Reeves dans la célèbre franchise.