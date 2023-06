Y aura-t-il un Fast and Furious 11 ?

Avec la sortie de Fast X sur grand écran, les fans se demandent déjà si un nouveau chapitre de la saga Fast & Furious va embraser les cinémas. Tout ce que nous savons.

La franchise Fast & Furious, c’est une longue route sinueuse et trépidante qui a débuté en 2001.

Porté par Vin Diesel, Paul Walker et Michelle Rodriguez, ce premier opus a immédiatement connu le succès, donnant naissance à une longue suite de films.

Et alors que les fans ont pu retrouver une grande partie de la famille de Dom dans Fast X, qu’en est-il d’un possible Fast & Furious 11 ?

L’article continue après la publicité

Fast and Furious 11, c’est dans la boîte ?

Oui, oui et re-oui ! Fast & Furious 11 est bel et bien sur les rails. Le réalisateur et le casting sont déjà à bord, et attention, ce sera le dernier volet de la saga Fast & Furious !

À l’occasion de Fast X, Louis Leterrier a pris le volant à la place de Justin Lin, et il a déjà été confirmé comme réalisateur de Fast & Furious 11.

“Louis a rejoint l’équipe de Fast & Furious de manière impeccable, avec une compréhension innée de la franchise qui n’a jamais été aussi forte après deux décennies“, a déclaré Peter Cramer, président de Universal Pictures.

L’article continue après la publicité

“Sous sa direction, Fast X est un thriller haletant, avec toute l’action spectaculaire, l’émotion et les rebondissements que les fans attendent, et plus encore. Nous sommes ravis qu’il continue d’opérer sa magie dans le fauteuil de réalisateur.”

Selon Discussing Film, Fast 11 devrait sortir dans les salles le 4 avril 2025.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Fast & Furious 12 pourrait-il voir le jour ?

Alors que l’on pensait que le onzième volet serait le clap de fin, des propos de Vin Diesel sur le tapis rouge ont semé le doute.

Sur le tapis rouge de Fast X, l’acteur qui incarne Dom Toretto a révélé que la fin de la saga Fast & Furious pourrait finalement être un final en trois parties.

L’article continue après la publicité

Cette information n’a pour le moment pas été confirmée, mais si effectivement il y a deux autres films après Fast X, alors accrochez-vous, car Fast 12 pourrait débarquer en trombe dans les prochaines années !

Vin Diesel veut Robert Downey Jr dans Fast 11

Vin Diesel, l’âme de Fast & Furious, est avare en détails sur l’intrigue du 11, mais il a déjà en tête un nouveau pilote pour ce final.

En faisant la promo de Fast X, Vin Diesel a confié à Variety qu’il souhaitait voir Robert Downey Jr. dans le film, et a donné quelques indices sur le potentiel rôle de la star d’Iron Man.

L’article continue après la publicité

“Sans trop vous en dire sur ce qui va se passer, il y a un personnage qui est l’antithèse de Dom, qui promeut l’IA et les voitures sans conducteur, et selon lui, avec cela, notre liberté s’envole“, explique Diesel dans la vidéo ci-dessus.

“Il y a quelqu’un qui croit que c’est l’avenir, et c’est totalement en contradiction avec la mentalité de Toretto.“

Verrons-nous alors Robert Downey Jr dans Fast and Furious ? L’avenir nous le dira.