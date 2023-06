Tout ce que l’on sait sur John Wick 5

Alors qu’il a été récemment confirmé que John Wick 5 allait bel et bien voir le jour, voici toutes les informations qui sont remontées à la surface concernant les prochaines aventures du tueur à gages interprété par Keanu Reeves.

John Wick est sans aucun doute l’une des sagas d’action les plus réussies et les plus aimées de cette dernière décennie, en grande partie grâce à la parfaite prestation de Keanu Reeves ainsi qu’à l’accent mis sur les scènes d’action.

Chaque volet de la franchise a été extrêmement bien accueilli par les spectateurs et les critiques, à tel point que des spin-offs comme The Ballerina et The Continental s’apprêtent à faire leurs débuts, auréolés par le succès des quatre premiers films.

L’article continue après la publicité

Alors que les fans sont ravis de voir des personnes comme Ana De Armas et d’autres rejoindre l’univers de John Wick, beaucoup attendent toujours avec impatience le retour de Keanu Reeves dans le rôle-titre. Heureusement, l’arrivée d’un cinquième volet a récemment été confirmée. Voici tout ce que l’on sait jusqu’à présent sur John Wick 5.

Selon toute vraisemblance, il va malheureusement falloir attendre au moins quelques années de plus avant de découvrir John Wick 5 sur grand écran. Après tout, le spin-off Ballerina, qui se déroule entre les chapitres 3 et 4, ne doit sortir que le 7 juin 2024.

L’article continue après la publicité

“Ce qui est officiel, c’est que, comme vous le savez déjà, Ballerina est le premier spin-off et il sort l’année prochaine. Nous sommes en développement sur trois autres films, dont le cinquième John Wick et y compris la série télévisée, The Continental, qui sera diffusée bientôt”, a déclaré le patron de Lionsgate, Joe Drake.

“Nous construisons l’univers et lorsque ce cinquième film arrivera, il sera organique — il sera issu de la façon dont nous commençons à raconter ces histoires. Mais vous pouvez compter sur une cadence régulière de John Wick”, a-t-il ajouté.

L’article continue après la publicité

Compte tenu de ces informations, on peut supposer que John Wick 5 ne sortira pas avant 2025.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Casting : Keanu Reeves sera-t-il de retour pour le nouveau film ?

Si les fans se sont réjouis d’apprendre que John Wick 5 est officiellement en développement, cette annonce a également suscité une certaine confusion. Après tout, la fin de John Wick 4 laissait entendre que c’était la fin, on a même aperçu la tombe de John Wick.

Ainsi on ne peut qu’imaginer que Baba Yaga a feint sa propre mort, une hypothèse qui ne serait pas complètement irréaliste pour la franchise.

Compte tenu de cela, il est plus que probable que Keanu Reeves sera de la partie pour John Wick 5, tout comme Ian McShane et Laurence Fishburne. Il faudra encore patienter quelques mois pour en avoir le cœur net.

L’article continue après la publicité

Metropolitan FilmExport

De quoi le cinquième volet va-t-il parler ?

La fin de John Wick 4 donne l’impression que le personnage a finalement rencontré son destin. Cependant, cela ne signifie pas qu’il ne peut pas revenir et affronter de nouveaux adversaires.

Il est malheureusement encore trop tôt pour savoir ce qui attend le tueur à gages dans la suite.