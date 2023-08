Eiichiro Oda parle de ses projets après la fin de One Piece

Alors que le manga One Piece approche de sa fin, Eiichiro Oda a dévoilé ses projets futurs.

One Piece est l’un des manga et anime les plus longs, racontant les aventures de Monkey D. Luffy et de son équipage. En août 2022, l’anime a officiellement entamé son Arc Final avec l’arc de l’Île Tête d’Œuf.

Avec le manga qui se prépare pour son très attendu arc Elbaf, la fin semble plus proche que jamais. L’anime devrait ainsi se terminer dans quatre à six ans, bien qu’il puisse être retardé si Oda ressent le besoin de l’étirer un peu plus.

Face à la perspective de voir leur manga favori toucher à sa fin, les fans sont partagés entre enthousiasme et mélancolie. C’est pourquoi Eiichiro Oda a décidé de lever le voile sur ses futurs projets après la fin de One Piece.

Eiichiro Oda se consacrera à des histoires annexes après la fin de One Piece

Oda révèle qu’il travaillera sur des histoires annexes centrées sur des personnages tels que Monkey D. Garp et Monkey D. Dragon. Bien qu’ils aient des rôles secondaires dans le manga, ils restent tous deux des personnages cruciaux en tant que grand-père et père de Luffy.

Garp est l’un des meilleurs officiers de la Marine, tandis que Dragon est le criminel le plus recherché au monde. Ces deux personnages étant fascinants, les fans peuvent donc s’attendre à des moments mémorables dans ces futures histoires annexes.

Oda a créé un univers riche autour de One Piece, ce qui lui offre une multitude d’histoires annexes à explorer après la fin de l’intrigue principale. Le manga s’apprête à commencer son arc Elbaf, et rien ne confirme combien d’arcs précéderont la Guerre Finale.

Aussi incroyable que soit le voyage de Luffy, toutes les bonnes choses ont une fin. Même s’il n’est pas garanti que la série aura des spin-offs réguliers sur la durée, Oda a mentionné qu’il aimerait dessiner des mangas courts occasionnellement.

Lors d’une interview en 2018, il a révélé son affection pour Garp. Étant donné qu’il y a tant à raconter dans l’intrigue principale, Oda a dû mettre de côté l’un de ses personnages préférés. Heureusement, ces histoires annexes lui offriront l’opportunité de dévoiler le parcours de Garp en tant que Héros de la Marine.

Le créateur de la série a également révélé qu’il aimerait se pencher sur les relations de Garp avec Akainu, Aokiji, Smoker, Koby, Hina, Cipher Pol et même Roger. De plus, il dévoilera certaines histoires inédites sur l’Armée Révolutionnaire et son leader, Monkey D. Dragon. Cela étant dit, il reste encore du chemin à parcourir avant la fin de One Piece, et encore plus avant la sortie de ces histoires annexes.