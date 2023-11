Disney+ en décembre 2023 : un programme épique pour Noël

La fin de l’année approche à grands pas, et Disney+ a décidé de se montrer généreux pour ses nouveautés au catalogue. Des dieux grecs à la musique coréenne en passant par le retour d’un célèbre Docteur, il y en aura pour tous les goûts !

Pour les fêtes, Disney+ a sorti l’artillerie lourde. C’est la hotte pleine que le service de streaming aux grandes oreilles aborde le mois de décembre 2023, et la diversité de son programme devrait en ravir plus d’un. Aux séries cultes vont se mêler des programmes inédits particulièrement attendus, mais aussi des nouveaux-venus et des longs-métrages après leur passage dans les salles plus tôt dans l’année.

Série en live-action, film d’animation, super-héros, K-drama ou anime : quel que soit votre style, vous devriez vous y retrouver ce mois-ci.

Sommaire

Épisodes spéciaux de Doctor Who

Autant le dire tout de suite : les deux grosses nouveautés ce mois-ci, ce sont le retour de Doctor Who et l’arrivée fracassante de Percy Jackson et les Olympiens.

L’extraterrestre et voyageur temporel va en effet revenir sur nos écrans dans des épisodes spéciaux, pour célébrer le 60e anniversaire de la série. Et le casting va faire vibrer la corde nostalgique de nombreux fans, puisque ce sont David Tennant et Catherine Tate qui piloteront le Tardis !

Les épisodes spéciaux de Doctor Who seront diffusés les 2, 9 et 25 décembre 2023.

La série en live-action Percy Jackson et les Olympiens

Du côté de la Grèce antique, Disney+ a rouvert un roman pour lui redonner sa chance en live-action : Percy Jackson et les Olympiens va débarquer sous format sériel et raconter une quête héroïque dans laquelle se lancent Percy Jackson (Walker Scobell) et ses compagnons Grover Underwood (Aryan Simhadri) et Annabeth Chase (Leah Sava Jeffries).

Les deux premiers épisodes de Percy Jackson et les Olympiens seront disponibles sur Disney+ dès le 20 décembre. Les autres suivront ensuite un rythme de diffusion hebdomadaire.

Les autres séries de décembre 2023 sur Disney+

Soundtrack #2

Le K-drama Soundtrack aura lui aussi droit à une diffusion pour décembre 2023, revenant dans sa suite Soundtrack #2. La série coréenne racontera les retrouvailles d’un couple par le biais de la musique. Rendez-vous le 6 décembre.

Undead Unlock

Andy et Fuko Izumo semblent incompatibles à première vue, possédant des capacités qui les opposent. Mais ils vont s’allier au sein d’une organisation pour protéger le monde, tout en cherchant “la plus belle des morts” possible. L’anime sera diffusé dès le 13 décembre.

Dragons de Wonderhatch

Dans un monde fantastique où des îles volantes s’effondrent, Thaim, un jeune dragonnier, se lance à la recherche d’un grand héros pour tenter de sauver ce qui peut encore l’être. La série japonaise sortira dès le 20 décembre.

Les aventures au parc de Tic et Tac

Tic et Tac, deux tamias, ont la belle vie dans un parc. Ils devront cependant affronter plusieurs ennemis, grands et petits. La série d’animation sera diffusée dès le 20 décembre.

D’autres séries seront également disponibles sur Disney+ :

Les Super-Vilains de Valley View – 6 décembre

– 6 décembre What if…? – 22 décembre

– 22 décembre Boy, Girl, etc. (saison 1) – 27 décembre

Les films de décembre 2023 sur Disney+

Parce que Disney, c’est aussi une histoire de films, ces derniers auront eux aussi droit à leur diffusion sur la plateforme de streaming de chez Mickey.

Intégrales de Spider-Man et The Amazing Spider-Man – 1er décembre

– 1er décembre Paddington 1 & 2 – 1er décembre

– 1er décembre Répétition générale – 6 décembre

– 6 décembre Journal d’un dégonflé : un Noël carrément claustro ! – 8 décembre

– 8 décembre Mickey sauve Noël – 13 décembre

– 13 décembre Thor : Love and Thunder – 15 décembre

Documentaires de décembre 2023 sur Disney+

Si vous préférez les faits réels à la fiction, pas de problème ! La plateforme de streaming s’est également montrée généreuse ce mois-ci. Des films ou des séries, les documentaires vont prendre plusieurs formats cette fois. Et ça va pas mal chanter à Noël.

Now and Then : Le dernier morceau des Beatles – 13 décembre

– 13 décembre Héros Éternels : Indiana Jones et Harrison Ford – 15 décembre

– 15 décembre BTS Monuments : Beyond the Star – 20 décembre

– 20 décembre Aaron Carter : L’Enfant terrible de la pop – 27 décembre

Et voilà pour le programme de décembre 2023 sur Disney+ ! Et si ça ne vous suffit pas, il y a toujours les nouveautés exceptionnelles de décembre chez Netflix qui ne demandent qu’à être déballées.