Netflix en décembre 2023 : le programme complet et exceptionnel pour les fêtes !

Ho, ho, ho ! Pour décembre 2023, Netflix a préparé de nombreuses surprises qui feront plaisir à ses abonnés. Et pour ceux qui fuient les fêtes ou recherchent un moment de répit entre la dinde et la bûche, on vous résume le programme du géant du streaming !

Des blockbusters ou des films d’auteur, de la science-fiction ou du drame royal, les fans vont être servis, petits comme grands. Alors que les fêtes vont pousser de nombreux spectateurs à quitter leur écran pour privilégier les amis et la famille, le géant du streaming vient de lancer de nombreux appâts. Le but est simple : vous retenir un maximum sur la plateforme, grâce à de solides arguments. On vous récapitule le programme de décembre 2023 sur Netflix.

Une hotte chargée pour les fêtes sur Netflix : les films de décembre 2023

Il ne neige pas encore, mais on a déjà hâte de ces soirées cocooning sur le canapé, enroulé dans un plaid avec une bonne tasse remplie d’un liquide trop chaud pour être bu. Un cliché ? Sûrement, mais il n’empêche qu’avec le programme de décembre 2023 sur Netflix, vous trouverez assez de contenus pour tenter l’expérience.

Du retour de Chicken Run à la nouvelle création de Zack Snyder en passant par Riverdale… Pourquoi choisir quand on peut tout voir ?

Noël, comme si de rien n’était : comédie romantique de Noël (6 décembre)

: comédie romantique de Noël (6 décembre) The Archies : long-métrage dans l’univers de Riverdale (7 décembre)

: long-métrage dans l’univers de Riverdale (7 décembre) Le Monde après nous : par Saem Esmail de Mr Robot, avec Julia Roberts et Ethan Hawke (8 décembre)

: par Saem Esmail de Mr Robot, avec Julia Roberts et Ethan Hawke (8 décembre) Chicken Run : La Menace Nuggets : suite du film Chicken Run de Aardman (15 décembre)

: suite du film Chicken Run de Aardman (15 décembre) Maestro : par et avec Bradley Cooper (20 décembre)

: par et avec Bradley Cooper (20 décembre) Rebel Moon – Partie 1 : Enfant du feu : la nouvelle histoire en diptyque de Zack Snyder, réalisateur de Man of Steel (22 décembre)

Programme de Noël sur Netflix : quelles séries regarder en décembre 2023 ?

Pour ceux qui préfèrent prendre leur temps, Netflix a également prévu un solide programme de séries. De Marseille à l’ancienne Séoul, en passant par Berlin en Espagne… La plateforme aura forcément quelque chose pour vous faire voyager sans quitter le canap’.

Sweet Home : saison 2 du K-drama très attendu (1er décembre)

du K-drama très attendu (1er décembre) Pax Massilia : série sur des flics spéciaux à Marseille (6 décembre)

: série sur des flics spéciaux à Marseille (6 décembre) The Crown saison finale, partie 2 (14 décembre)

(14 décembre) Yu Yu Hakusho : anime de gang adaptant le manga éponyme (14 décembre)

: anime de gang adaptant le manga éponyme (14 décembre) La Créature de Kyongsong : K-drama mêlant thriller et histoire après la 2de Guerre Mondiale en Corée (22 décembre)

: K-drama mêlant thriller et histoire après la 2de Guerre Mondiale en Corée (22 décembre) La Réceptionniste Pokémon : série d’animation en stop motion (28 décembre)

: série d’animation en stop motion (28 décembre) Berlin : série dérivée de La Casa de Papel sur le personnage éponyme (29 décembre)

Les documentaires Netflix pour décembre 2023

39-45 : L’Humanité en guerre – documentaire sur la 2de Guerre Mondiale (7 décembre)

– documentaire sur la 2de Guerre Mondiale (7 décembre) Kevin Hart & Chris Rock : Headliners only – documentaire sur les deux humoristes (12 décembre)

Les ajouts au catalogue pour raviver la nostalgie sur Netflix en décembre 2023

1er décembre

Fast & Furious 1 à 8

Brice de Nice (2005) avec Jean Dujardin

(2005) avec Jean Dujardin Pokémon : Détective Pikachu (2019) film en live-action avec la voix de Ryan Reynolds

(2019) film en live-action avec la voix de Ryan Reynolds Épouse-moi mon pote (2017) par et avec Tarek Boudali

(2017) par et avec Tarek Boudali De bons vœux (2022) Film de Noël

(2022) Film de Noël Noël sous les bravos (2022) Film de Noël

(2022) Film de Noël Noël est servi (2022) Film de Noël

8 décembre

Jusqu’ici tout va bien (2018) avec Gilles Lellouche

15 décembre

The Social Network (2010) de David Fincher

(2010) de David Fincher Pulp Fiction (1994) de Quentin Tarantino

(1994) de Quentin Tarantino Burlesque (2010) Film musical avec Christina Aguilera et Cher

31 décembre

Série Paw Patrol : La Pat’Patrouille, saisons 3 et 4

Avec un programme pareil sur Netflix, plus besoin de s’inquiéter pour les journées trop courtes. Par contre, il va falloir trouver de bonnes excuses pour refuser poliment cette soirée Secret Santa qu’on vous avait proposée…