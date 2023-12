Percy Jackson et les Olympiens : Le calendrier de sortie des épisodes sur Disney+

Percy Jackson et les Olympiens marque le retour du demi-dieu sur nos écrans. On vous donne son calendrier de diffusion, entre dates, heures et plus encore.

Percy Jackson et les Olympiens est l’une des séries les plus attendues sur Disney+ de ces dernières années. Après le succès des livres, une adaptation au cinéma avait tenté sa chance pour finalement remballer rapidement les caméras.

Cette fois, c’est une série qui mettra en lumière les aventures de Percy, un jeune demi-dieu se lançant à la recherche de sa place dans un monde contemporain empli de mythes et légendes grecques. Et les fans sont d’autant plus impatients qu’on sait maintenant que l’auteur des romans s’est investi dans l’adaptation. La participation de Rick Riordan promet en effet une meilleure représentation de son histoire…

Mais parce que Disney+ n’est pas Netflix, la série (qui a déjà un score de 96% sur Rotten Tomatoes par la critique) ne sortira pas tous ses épisodes en même temps. On vous donne son calendrier exact, entre dates et heures de diffusion en France.

Calendrier de sortie des épisodes de Percy Jackson et les Olympiens

La nouvelle série comptera un total de huit épisodes, tous diffusés sur Disney+. Vous trouverez ci-dessous le calendrier de diffusion de Percy Jackson et les Olympiens :

Épisode 1 & 2 : 20 décembre 2023

Épisode 3 : 27 décembre 2023

Épisode 4 : 3 janvier 2024

Épisode 5 : 10 janvier 2024

Épisode 6 : 17 janvier 2024

Épisode 7 : 24 janvier 2024

Épisode 8 : 31 janvier 2024

Pour la France, la diffusion a été fixée à 9h du matin sur la plateforme aux grandes oreilles.

Les épisodes 1 et 2 auront donc une première sortie en commun fin décembre sur Disney+. Quant à la longueur des épisodes, comptez entre 30 et 50 minutes en général.

