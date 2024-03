La saison 14 de Doctor Who a enfin une date de sortie et c’est pour bientôt !

La bonne nouvelle est tombée : la date de sortie de la saison 14 de Doctor Who a enfin été révélée. Et le Docteur n’en a plus longtemps avant de débarquer !

Le Seigneur du Temps s’apprête à revenir dans une nouvelle aventure, cette fois sous les traits de Ncuti Gatwa (Sex Education) : Doctor Who avait déjà offert des aperçu de ce nouveau héros avec les épisodes de Noël, mais c’est surtout la saison 14 que les spectateurs attendent avec impatience.

La BBC et Disney avaient annoncé fin 2023 un partenariat pour la diffusion de l’emblématique série. En-dehors de l’Angleterre, c’est donc Disney+ qui diffusera la prochaine volée d’épisodes, renommée “Saison 1“. Et ce nouveau chapitre ne tardera plus avant d’envahir nos petits écrans.

La saison 14 de Doctor Who arrive bientôt

Le TARDIS va bientôt atterrir : Doctor Who revient le 11 mai 2024, dans un premier épisode diffusé à 1h du matin sur Disney+.

La plateforme de streaming a en effet négocié la diffusion exclusive de la série britannique, et annoncé son arrangement avec la chaîne anglaise BBC en octobre 2023. Déjà à l’époque, Russell T. Davies, le showrunner du Doctor Who depuis 2005, avait fait part de son enthousiasme dans le communiqué de presse :

“J’adore cette série. Cet accord est idéal, dans la mesure où le soutien de la BBC et de Disney+ nous permettra à la fois d’envoyer nos TARDIS, ces machines extraordinaires capables de voyager dans le temps et dans l’espace, aux quatre coins du monde, pour toucher une nouvelle génération de fans.“

Aucun résumé détaillé n’a été partagé pour le moment, dans le but d’éviter les spoilers. Mais la série laisse entendre que le Seigneur du Temps incarné par Ncuti Gatwa et sa nouvelle amie, Ruby Sunday (Millie Gibson), “affronteront de nouveaux monstres alors qu’ils se lancent dans le TARDIS pour de nombreuses aventures hors de ce monde.“

Rendez-vous donc en mai pour retrouver la saison 14 de Doctor Who !