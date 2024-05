Quand sort le prochain épisode de la saison 14 de Doctor Who ? Calendrier de sortie

Un nouveau seigneur du temps a atterri sur Disney+ : retrouvez le calendrier de sortie détaillé des épisodes de la saison 14 de Doctor Who.

Il est temps de remonter à bord du TARDIS pour de nouvelles aventures ! Ncuti Gatwa est venu prêter ses traits à une itération inédite du docteur, emmenant la série jusqu’à un nouveau niveau pour la sortie de la saison 14 de Doctor Who – ou la quarantième saison pour les puristes.

Prévue pour huit épisodes, cette quatorzième saison a déjà démarré, entraînant le seigneur du temps et sa compagne Ruby Sunday dans des aventures délurées. Entre des bébés de l’espace qui parlent et les Beatles, les voyages à travers le temps et l’espace ont encore de beaux jours devant eux, et de nombreux moyens de nous surprendre. Et pour ne rien manquer, voici le calendrier de sortie détaillé des épisodes de la saison 14 de Doctor Who.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quand sortent les prochains épisodes de la saison 14 de Doctor Who ?

La saison 14 de Doctor Who a démarré le 11 mai 2024 en proposant deux premiers épisodes sur Disney+. Le reste de la série sera diffusé à un rythme hebdomadaire, cette fois à raison d’un seul épisode par semaine, tous les samedi.

bbc/disney+

Vous pouvez retrouver le calendrier détaillé des épisodes de la saison 14 de Doctor Who ci-dessous :

Épisode 1 : 11 mai 2024

Épisode 2 : 11 mai 2024

Épisode 3 : 18 mai 2024

Épisode 4 : 25 mai 2024

Épisode 5 : 1er juin 2024

Épisode 6 : 8 juin 2024

Épisode 7 : 15 juin 2024

Épisode 8 : 22 juin 2024

En-dehors du Royaume-Uni, c’est Disney+ qui est chargé de diffuser la série de la BBC, et le choix a été pris de la sortir simultanément dans tous les pays. En France, les épisodes seront donc disponibles à partir de 1h du matin sur la plateforme aux grandes oreilles.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et si ça ne vous suffit pas, vous pouvez également consulter notre liste des toutes les séries ou des films qui auront droit à une sortie en streaming ce mois-ci.