Mickey Mouse dans le domaine public : Explication du slasher sur la mascotte Disney

Le court métrage de Disney, Steamboat Willie, est entré dans le domaine public cette semaine, et la célèbre souris a déjà le droit à son film d’horreur.

Il s’est passé beaucoup de choses ce 1er janvier 2024. Outre l’entrée dans une nouvelle année, l’arrivée des programmes des différentes plateformes de streaming et la migraine habituelle, c’était aussi une date emblématique pour une maison de production non moins connue : Disney a perdu les droits d’auteur de sa mascotte la plus iconique.

En effet, plusieurs personnages majeurs viennent d’entrer dans le domaine public ce 1er janvier 2024 : le Peter Pan de J.M. Barrie peut désormais être exploité librement, tout comme l’innocent Tigrou des livres de A.A. Milne. Mais le plus célèbre d’entre eux est sans aucun doute la version de Mickey Mouse du court-métrage Steamboat Willie de Walt Disney.

Et comme Winnie l’ourson avant lui, Mickey s’apprête à abandonner le navire des films pour enfants, et emprunter la voie de l’horreur au cinéma.

Explication du film d’horreur avec Mickey Mouse, après son entrée dans le domaine public

À peine l’icone de Disney est-elle entrée dans le domaine public, qu’une bande-annonce de film d’horreur est sortie pour la mettre en scène sous les traits d’un tueur en série. Adieu Steamboat Willie, bonjour Mickey’s Mouse Trap.

Rappelant le film d’horreur de 2023 Five Nights at Freddy’s, le long-métrage se déroule dans une salle d’arcade, occupée par un tueur qui ressemble étrangement à la création la plus célèbre de Walt Disney.

Le sous-titre précise qu’il s’agit du “premier long-métrage d’horreur comique en live-action de Mickey Mouse.” Et dans les détails de la vidéo, un avertissement on ne peut plus clair :

“CECI N’EST PAS UN FILM OU UNE PRODUCTION DE DISNEY. IL N’EST EN AUCUN CAS AFFILIÉ À DISNEY. Ce film utilise uniquement le Mickey Mouse de Steamboat Willie, qui relève du domaine public. Mickey Mouse de Steamboat Willie est entré dans le domaine public le 1er janvier 2024. Aucune violation de droit d’auteur des versions ultérieures de Mickey Mouse ou de contrefaçon de marque.“

Le film est réalisé par Jamie Bailey, qui déclare dans un communiqué (selon The Hollywood Reporter) : “Nous voulions juste nous amuser. Je veux dire, c’est Mickey Mouse de Steamboat Willie qui assassine des gens. C’est ridicule. Nous avons pris cela à la légère et nous nous sommes amusés à le faire, et je pense que ça se voit.”

Le film d’horreur met en vedette Sophie McIntosh, Callum Sywyk, Allegra Nocita, Ben Harris, Damir Kovic, Mackenzie Mills, Nick Biskupek et Simon Phillips.

Qu’est-ce que Steamboat Willie ?

Steamboat Willie est un court métrage d’animation de huit minutes, écrit et réalisé par Walt Disney et Ub Iwerks. Sorti en novembre 1928, il présente les premières apparitions à l’écran de Mickey Mouse et Minnie Mouse (si l’on oublie des projections tests d’un autre court métrage d’animation appelé Plane Crazy plus tôt cette année-là).

L’intrigue montre la souris animée naviguant sur un bateau à vapeur, chargeant du bétail, se disputant avec le capitaine du navire et rencontrant Minnie.

Il va de soi que c’est seulement cette version du personnage de Mickey qui est entrée dans le domaine public pour le moment, ce qui signifie pas de couleur, pas de gants, et pas de voix aiguë.

Mickey’s Mouse Trap n’a pas encore de date de sortie, mais ses créateurs espèrent pouvoir le sortir en mars 2024.