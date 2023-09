Blanche-Neige : Rachel Zegler a-t-elle réellement été virée du casting ?

La polémique sur le rôle de l’actrice dans le remake en live-action de Blanche-Neige semble ne jamais s’arrêter, et les réseaux sociaux parlent à présent de sa supposée éviction du casting. Mais qu’en est-il réellement ? Entre fake news et réactions violentes, Rachel Zegler n’a pas fini d’affronter Internet.

Tout a commencé avec une vidéo en 2022, alors que Rachel Zegler présentait le film Blanche-Neige de Walt Disney comme “bizarre“, et parlait du côté “stalker” du prince, ancrant le récit du remake dans une volonté d’émancipation féminine.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ni une ni deux, la vidéo a fait le tour d’Internet et a provoqué un véritable tollé : après tout, on ne touche pas aux monstres sacrés de l’enfance, et de nombreux fans ont scandé que l’actrice ne méritait pas d’incarner la princesse en live-action si elle n’appréciait pas l’œuvre originale. Boycott, résurgence d’anciens dramas, rumeurs d’abandon du projet, Blanche-Neige avait droit à son petit buzz.

Et même quand le ciel semble redevenu bleu et que les oiseaux chantent à nouveau sereinement, les internautes n’attendent qu’une nouvelle occasion pour croquer de nouveau dans la pomme pourrie. C’est chose faite : le troisième volet des aventures de Paddington se déroulera en effet sans l’actrice, mais l’information a créé la confusion. À tel point que le débat sur la présence de Rachel Zegler dans le nouveau Blanche-Neige est reparti pour un tour.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Confusion entre Blanche-Neige et Paddington au Pérou : les internautes perdus

Paddington va en effet reprendre du service. Mais le tournage du troisième volet de ses aventures, Paddington au Pérou, qui se déroule actuellement au Royaume-Uni, va continuer sans Rachel Zegler.

Une nouvelle qui semble avoir semé la confusion sur les réseaux sociaux, les spectateurs se demandant si l’actrice n’aurait pas plutôt été évincée du remake en live-action de Blanche-Neige. Il n’en est cependant rien, puisque l’information concerne uniquement le troisième opus de Paddington.

Malheureusement, la polémique n’avait pas besoin de plus qu’un simple doute pour se relancer, les internautes remettant une pièce dans la machine avec empressement. Sur Twitter/X, les réactions ne se sont pas faites attendre :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Vous vous fichez de moi… Je comprends que les gens aient pu être en colère contre le scénario de cette adaptation en live-action et des propos de Rachel en faveur du changement (j’étais ok avec ça parce que je détestais le film original de toute façon), mais ELLE RESSEMBLAIT À LA PARFAITE BLANCHE-NEIGE, ALORS POURQUOI LA REMPLACER ?!“

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

“Rachel Zegler n’a pas été virée du film Blanche-Neige de Disney à cause de la grève. Elle a été virée parce qu’elle dénigrait le support original. Le film n’est même pas encore terminé et elle parle déjà en mal du personnage original ? Elle n’aurait pas dû le faire publiquement.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Je ne sais pas si ce que je vois en ligne est vrai, mais je vois qu’ils ont viré Rachel Zegler du rôle de l’adaptation en live-action de Blanche-Neige de Disney. Si c’est vrai, alors c’est bien mérité. Cette fille est devenue un fardeau pour tout le monde autour d’elle, y compris ses employeurs.“

On peut néanmoins compter sur le courage de certains internautes, prêts à prendre les armes pour se lancer dans l’arène et tenter de mettre fin à un conflit inexistant, prévenant les autres de la fake news :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’un d’eux va par exemple faire la remarque : “J’ai vu plusieurs articles à clic disant “L’actrice de Blanche-Neige Rachel Zegler remplacée !” et ils parlaient de Paddington 3. La haine est forte contre cette fille.” Quand d’autres, vont simplement contredire les rumeurs véhiculées par certains médias : “Je me fiche du film Blanche-Neige à venir mais les gens célèbrent le fait que Rachel Zegler ait été virée du projet alors que ce n’est pas le cas. Du mauvais p***-à-clic et la mort des médias, un vrai fléau.“

Rachel Zegler évincée de Paddington au Pérou : que s’est-il réellement passé ?

En juin, Variety rapportait que Rachel Zegler était en pourparlers pour rejoindre le casting vocal de Paddington 3. Cependant, selon Digital Spy, le film continue à être tourné sans la star. La décision n’a rien à voir avec la controverse Disney et est vraisemblablement dûe à la grève encore en cours aux États-Unis.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En effet, ce troisième Paddington est tourné en Angleterre et est couvert par un autre syndicat d’acteurs que la SAG-AFTRA. Rachel Zegler, appartenant à cette dernière, doit se plier à ses décisions : elle n’aura pas le droit de tourner tant qu’un accord de principe satisfaisant n’aura pas été trouvé avec les studios, à l’image de celui proposé aux scénaristes le 25 septembre. Il reste néanmoins à confirmer par le studio si Zegler sera réellement remplacée dans Paddington 3.

Le remake en live-action de Blanche-Neige sortira le 20 mars 2024. Quant à Paddington au Pérou, aucune date n’a pour le moment été annoncée. Et en attendant, vous pourrez toujours voir Rachel Zegler dans le nouveau Hunger Games : La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur, en salles le 15 novembre 2023.

L’article continue après la publicité